Homem tenta concretar córrego em Mossoró; serviço poderia represar água das chuvas e inundar casas

O córrego fica localizado ao lado do Condomínio Quintas dos Lagos, na região do Abolição 3, em Mossoró. Segundo o advogado Humberto Fernandes, que representa o condomínio, o proprietário do terreno por onde o córrego passa, decidiu obstruir o fluxo da água. Acontece que o córrego dá vazão a água das chuvas que desce de toda a região. Caso o serviço fosse finalizado, esta água ficaria represada, inundando não apenas as casas do Quintas, como toda a pista que dá acesso ao shopping e aos Loteamentos que ficam na estrada da granja. Já Enéas Mendes, proprietário do terreno, alega que o córrego não é natural, mas um serviço foi feito pela empresa que construiu o condomínio e que a água parada no local vem provocando mau odor e atrai diversos tipos de insetos.