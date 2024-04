Reizo: Documentário sobre as Manifestações do Boi de Reis no RN tem Pré-estreia em Mossoró e Natal

"Reizo", um documentário que aborda as ricas tradições dos Grupos de Boi de Reis no Rio Grande do Norte, realizará suas sessões de pré-estreia em Mossoró e Natal.

A primeira exibição ocorrerá no dia 26 de abril, uma sexta-feira, no Teatro Lauro Monte Filho em Mossoró, às 19h, com entrada franca. A segunda será em Natal, no dia 30 de abril, uma terça-feira, às 19h no Teatro Alberto Maranhão, como parte do evento Abril das Artes, também com entrada gratuita. Em ambos os locais, haverá sessões durante o dia destinadas a alunos de escolas públicas, seguidas por debates.



Produzido por Felipe Campos Chaves e dirigido por Júlio Castro, "Reizo" nasce da urgente necessidade de preservar e celebrar as tradições dos Bois de Reis, um patrimônio cultural imaterial fundamental para a identidade local. O filme visa proporcionar uma imersão autêntica nas raízes desta expressão cultural, contribuindo para a sua perpetuação.



Mais do que um filme, "Reizo" serve como um instrumento para a preservação e celebração de uma herança cultural única. Ao documentar de forma significativa estas tradições, o filme enriquece nossa compreensão da diversidade cultural e histórica. Ele destaca a importância da preservação cultural, ao registrar autenticamente os grupos de Bois de Reis no estado.



"Reizo" oferece uma abordagem sensível, respeitosa e artística, conduzindo o espectador por uma jornada emocional que ressalta a importância de manter vivas as tradições. O projeto não só informa, mas também inspira os espectadores a se conectarem com suas próprias raízes e a celebrar a diversidade que faz do Brasil um mosaico cultural.



O documentário contou com o patrocínio da Neoenergia Cosern, Instituto Neoenergia, Brisanet e do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Lei Câmara Cascudo, e foi realizado por uma equipe diversificada de profissionais do audiovisual do estado. Filmado em 2023, o projeto registrou 13 grupos de Boi de Reis do RN e foi recentemente contemplado pela Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal, permitindo a produção de versões acessíveis em libras, legendagem descritiva e audiodescrição e cópia em DCP.



Detalhes das Sessões de Pré-estreia



● Mossoró: 26 de abril, sexta-feira, às 19h no Teatro Lauro Monte Filho. Entrada gratuita.

● Natal: 30 de abril, terça-feira, às 19h no Teatro Alberto Maranhão. Entrada gratuita.