Partage Mossoró celebra Dia das Mães com promoção e exposição de fotos emocionantes

O Partage Mossoró lança a promoção Dia das Mães 2024, com o objetivo de proporcionar uma experiência ainda mais significativa para os clientes que desejam presentear suas mães.





A promoção acontecerá no período de 26 de abril a 12 de maio e consiste na troca de cupons fiscais das lojas participantes (válidos de 24/04 a 12/05) no shopping que somem o valor igual ou superior a R$ 200,00, por um colar Morana, um presente elegante e sofisticado para homenagear com delicadeza as mães.





Para participar, basta juntar os cupons fiscais das compras realizadas nas lojas do Partage Mossoró, se cadastrar no aplicativo do shopping (que pode ser baixado na loja de aplicativos do seu smartphone), enviar as fotos ou leitura QR CODE dos cupons e trocar pelo brinde no ponto de trocas próximo às Lojas Americanas. A promoção é limitada a um brinde por CPF, para maiores de 18 anos, e estará disponível até às 20h do dia 12 de maio de 2024 ou enquanto durar o estoque.





Além da promoção especial para o Dia das Mães, o Partage Mossoró também irá promover a exposição "Infinito Amor", dos fotógrafos Edivânia Santos e Claudio Roberto. A exposição estará montada no mall, em frente ao Planet Park durante o mês de maio e contará com imagens de cerca de 20 mães, representando o amor materno em suas mais diversas formas.





As fotos irão apresentar mães de diferentes idades, etnias, mães típicas e atípicas, gestantes e mães avós, retratando o amor incondicional e infinito que elas têm por seus filhos. A exposição tem como objetivo emocionar e sensibilizar o público que passar pelo shopping, mostrando a força e a beleza desse sentimento único e universal.





Celebrar o Dia das Mães pode ser ainda mais emocionante no Partage Mossoró, unindo presentes, um colar Morana especialmente para elas, carinho e experiências únicas, tornando esta data ainda mais inesquecível para as mamães.