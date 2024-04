Matrículas para as 160 vagas do IERN Natal começam a ser realizadas nesta segunda, 29. A primeira unidade do Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN), localizada no município de Natal, na avenida Capitão-Mor Gouveia, bairro de Bom Pastor. O IERN Natal ofertará Cursos Técnicos em Química e em Redes de Computadores. As vagas são destinadas a estudantes transferidos da rede estadual e novos estudantes para os cursos técnicos em Química e em Redes de Computadores. As matrículas devem ocorrer através do portal do SIGEduc, do Governo do Estado.

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer inicia o período de matrículas da primeira unidade do Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN) na próxima segunda-feira (29).

O IERN Natal está localizado na avenida Capitão-Mor Gouveia, bairro de Bom Pastor e serão oferecidas, neste primeiro momento, um total de 160 vagas divididas entre os Cursos Técnicos em Química e em Redes de Computadores.

As vagas são destinadas a estudantes transferidos da rede estadual e novos estudantes para os cursos técnicos em Química e em Redes de Computadores. As matrículas devem ocorrer através do portal do SIGEduc.

O IERN de Natal disponibilizará 112 vagas — equivalente a 70% do total — especificamente para estudantes que estão matriculados na rede estadual e que desejam transferir-se de outras escolas estaduais.

As 48 vagas restantes, correspondentes a 30% da oferta, serão destinadas a novos estudantes que concluíram o ensino fundamental ou que provêm de outra rede de ensino, seja pública ou privada.

“Este é um passo importante no processo de melhoria da nossa educação, ampliando também as oportunidades para capacitação e formação de mão de obra em nosso estado. As matrículas que se iniciam na próxima semana abrem uma nova perspectiva a esses jovens. É mais um passo que daremos de mãos dadas porque, se é um sonho nosso enquanto gestores, é um mundo de possibilidades na vida deles”, afirma Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte.

A seleção dos candidatos seguirá os mesmos critérios do SIGEduc já aplicados na rede estadual. A distribuição das vagas visa manter um equilíbrio entre os estudantes que já fazem parte do sistema estadual de educação e aqueles que buscam uma nova oportunidade de ingresso.

“Com a abertura dessas novas vagas no IERN, estamos oferecendo aos nossos jovens uma formação integrada e diversificada, que prepara o estudante tanto para o ensino superior quanto para o mundo do trabalho. Nosso objetivo é continuar a fortalecer e a inovar no setor educacional, assegurando que todos os jovens tenham as ferramentas necessárias para construir um caminho de sucesso”, afirma a secretária de Educação do RN, Socorro Batista.

As inscrições para a transferência de alunos da rede estadual serão realizadas entre os dias 29 de abril a 3 de maio deste ano. Já o período de matrícula para novos estudantes ocorrerá de 6 a 10 de maio. Após essas fases, o resultado final será publicado no dia 13 de maio e o estudante poderá efetivar a matrícula até o dia 16 de maio na própria sede do IERN Natal.

O dia 17 de maio foi escolhido como a data oficial para o começo das atividades escolares no IERN.

Oferta Acadêmica

A unidade do IERN Natal oferecerá dois cursos técnicos integrados ao ensino médio. Os cursos serão divididos em turmas de tempo parcial, com uma carga horária de 3000 horas, e turmas de tempo integral, com uma carga horária de 4000 horas.

A oferta da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio é parte do compromisso do IERN com a educação de alta qualidade e com a preparação dos jovens para o mundo de trabalho e para estudos futuros.

Com essas novas vagas, o IERN espera não só atender à demanda existente por educação de qualidade, mas também contribuir para a formação de profissionais qualificados.