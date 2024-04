Famílias atípicas de Apodi-RN pedem que leis sejam colocadas em prática

O pedido foi feito em Audiência Pública realizada no Auditório do IFRN pelo deputado estadual Neilton Diógenes, do PP. “Hoje (sexta-26), neste momento de profunda significância, quero expressar não apenas palavras, mas sentimentos que habitam meu coração. Esta audiência é mais do que um evento; é um abraço coletivo, um lugar de encontro para compartilhar histórias, dores e esperanças. Estamos aqui não apenas como legisladores, autoridades ou cidadãos, mas como seres humanos, unidos pela causa das famílias atípicas e das pessoas com deficiência”, falou o deputado Neilton Diógenes, do PP, que fez a preposição da audiência pública. Neilton Diógenes disse compreender a grandeza do amor de cada mãe atípica presente, além da imensidão de suas preocupações e a coragem que carregam em cada passo dado ao lado de seus filhos.

A Assembleia Legislativa se deslocou para Apodi, nesta sexta-feira (26), com o objetivo de discutir os desafios das famílias atípicas da Região Oeste. A audiência pública, promovida pelo deputado Neilton Diógenes (PP), contou com a presença do deputado federal João Maia, de membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Defensoria Pública do Estado, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) e de entidades e associações dedicadas às pessoas atípicas do município e proximidades.

“Seus sorrisos são reflexos de uma batalha travada todos os dias, uma luta por reconhecimento, dignidade e inclusão. Vocês são verdadeiras heroínas, com histórias de amor incondicional que inspiram e comovem a todos nós aqui presentes”, destacou.





Continuando sua fala, o parlamentar afirmou que, no âmbito educacional, reconhece os desafios que essas mães enfrentam, as barreiras que encontram e as lágrimas que derramam em busca de uma educação justa e igualitária para seus filhos.

“Infelizmente, o nosso mandato tem recebido corriqueiramente pedidos de socorro, muitas vezes decorrentes da difícil realidade das instituições de ensino de alguns municípios, que acabam negligenciando direitos básicos aos alunos com necessidades específicas, sobretudo em relação à falta de profissionais especializados e, como forma de suprir a demanda, fazem a substituição por profissionais sem o mínimo de conhecimento de educação especial”, revelou.

Com relação à área da Saúde, o parlamentar ressaltou que é inaceitável que tais mães se deparem com obstáculos em cada consulta, em cada exame, em cada busca por terapias.

“E, infelizmente, eu sei que isso tem ocorrido diariamente. Por tudo isso, eu prometo não só estar ao lado de vocês, mas permanecer lutando por políticas públicas que assegurem o acesso equitativo a serviços de saúde especializados e humanizados, respeitando a individualidade e a dignidade de cada pessoa com deficiência. Boa audiência a todos! Contem sempre conosco!”, concluiu.

Segundo o deputado federal João Maia, sua presença teve o intuito central de transmitir o seu conhecimento para gerir uma política pública de forma efetiva.

“Esta semana, a Câmara dos Deputados aprovou a Semana Nacional dedicada às mães atípicas, e isso facilitou muito o processo de recebimento de recursos. Agora o projeto segue para o Senado, e eu tenho certeza de que será aprovado”, disse.

O representante federal explicou o processo para as associações se regularizarem e receberem incentivos financeiros a nível nacional. “Primeiro, cada município precisa se cadastrar no Conselho Nacional de Assistência Social. Depois, a Câmara dos Vereadores tem que reconhecer a entidade como de utilidade pública e, em seguida, a Assembleia Legislativa precisa fazer o mesmo. A partir daí, o processo vai para Brasília, e nós reconhecemos a associação nacionalmente. Finalizado o trâmite, nós podemos enviar recursos diretamente para vocês”, explicou João Maia.

Na sequência, Leonice Fernandes, presidente da Associação das Famílias Atípicas de Apodi (AFATA), iniciou contando que também é mãe de filho atípico, e que o seu primogênito já faleceu.

“Quem é mãe atípica sabe o quanto somos excluídas no nosso Estado e no nosso País. Então, primeiro eu quero agradecer ao deputado por estar lutando por nós. É muito fácil falar, mas só sabe quem passa. E a gente está há dias, meses e anos nessa batalha. Nós queremos ações. A gente já falou, já entregou diversos projetos de trabalho, e agora queremos algo concreto. E nós não temos nem o básico do Governo do Estado nem do Município. E por que eu estou assim? É porque eu já ouvi diversas mães dizendo que querem tirar suas vidas. Nós estamos exaustas e não recebemos nenhum tratamento de terapia. Então, por que será que nos estamos assim? Porque faltam políticas públicas!”, desabafou.

Bastante emocionada, a presidente da AFATA destacou que a audiência pública é como “um grito de socorro”.

“Temos mães num péssimo estado emocional, em profunda depressão. E muitas delas são mães ‘solo’. Muitas também têm o Bolsa Família, e quando conseguem o benefício para pessoa com deficiência acabam perdendo o auxílio, que já era pouco, de apenas 200 reais, mas que muitas vezes servia para comprar o gás de cozinha”, detalhou.

Finalizando sua fala, Leonice Fernandes fez um apelo, em nome de todas as mães atípicas da região.

“Eu gostaria de pedir um auxílio ao governo estadual, tomando como base projetos de lei de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Nós precisamos de uma renda melhor, já que não conseguimos trabalhar, para que tenhamos uma vida mais digna, juntamente com nossos filhos. E aos pais e mães que não são atípicos, eu só quero deixar essa mensagem: e se fosse com você? E se fosse com o seu filho? Muito obrigada!”, concluiu.

A presidente da APDA (Associação de Pessoas com Deficiência de Apodi), Raimunda Freire, começou seu discurso parabenizando o deputado Neilton Diógenes “por ir atrás de efetivação, e não somente elaborar leis”.

“Leis, existem muitas, mas na prática é bem diferente. Eu quero falar um pouco hoje sobre Saúde e Educação. Por exemplo, nós estamos aqui num instituto federal, que é maravilhoso, mas falta o quê? Acessibilidade. Eu sou deficiente física e tive muita dificuldade para subir as escadarias e chegar até este auditório”, frisou.

De acordo com a presidente da associação, a questão do acesso a Saúde também é complicada.

“Sei que a Defensoria Pública faz um trabalho brilhante e dedicado à nossa causa, mas infelizmente os processos judiciais são muito lentos. Eu entendo que a Justiça é assim, mas nós não podemos nos calar. Precisamos procurar a efetivação dos nossos direitos. Em relação às próteses e cadeiras de rodas, a demora é tanta que algumas pessoas já morreram; outras eram crianças quando fizeram sua solicitação, e hoje são adolescentes, então as cadeiras não servem mais. Aí eles têm que pegar a fila de novo", exemplificou.

Ao final do seu pronunciamento, Raimunda Freire informou que os membros das entidades deixariam suas reivindicações com o deputado Neilton e ficariam aguardando as efetivações práticas de tudo que necessitam.

“As terapias ocupacionais são essenciais. Elas são o alicerce, pois quando nós presenciarmos nossos filhos evoluindo e melhorando, nós também ficaremos bem. Portanto, eu espero que essa audiência não seja só para a gente estar mais uma vez debatendo, e sim, que coloque finalmente as coisas para funcionar”, enfatizou.

Já o defensor público Júlio Tales, que responde pela Defensoria Pública de Apodi, que engloba mais quatro municípios, demonstrou felicidade ao ver “tantas pessoas buscando seus direitos”.

“É muito trabalho, são muitas demandas, mas também é muito gratificante perceber essa quantidade de famílias aqui em busca dos seus direitos. Portanto, eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa, os representantes e membros das associações aqui presentes, os pais e mães dos filhos atípicos. E tenham certeza de que a Defensoria Pública sempre estará à disposição de todos vocês”, finalizou, acrescentando um pedido aos poderes públicos para que “realmente efetivem as políticas públicas para as pessoas com deficiência”.

Representando o Governo do Estado, Luzia Gomes garantiu que entregaria todas as reivindicações da audiência, ainda hoje, diretamente para a governadora.

“Seria interessante também que fosse organizado um Grupo de Trabalho para reunir todos os pleitos em forma de projeto de lei, pois o amparo legal às associações é essencial. E eu gostaria também de parabenizar o deputado Neilton pela iniciativa e apoio a essa causa tão nobre. Só quem sabe das dificuldades é quem tem uma pessoa atípica a família. A minha sobrinha tem um filho atípico e ela está desenvolvendo ansiedade. Daí a importância do suporte do Poder Público com as terapias tanto para os filhos quanto para as mães”, enfatizou.

Em seguida, o secretário de Saúde de Apodi, Sabino Neto, disse entender que a burocracia é complicada e demanda muito tempo.

“É por isso que nós precisamos criar uma política pública nacional, que seja financiada como manda o SUS, de forma tripla, ou seja, envolvendo União, Estado e Município. Mas aqui, por exemplo, não veio nenhum representante estadual nem federal. E todos foram convidados. É por isso que a minha vontade, enquanto secretário e admirador da luta das famílias atípicas, quase sempre esbarra na questão financeira”, frisou.

Concluindo seu discurso, o secretário disse que sempre que se encontra com as famílias atípicas fica com mais vontade de lutar e buscar soluções para as demandas relacionadas a essa parcela da população.

“E eu acredito que nós não temos que lutar apenas por emendas de deputados.

Precisamos batalhar por uma “linha de cuidado”, que vem junto com um financiamento, e que seja realmente justa, a nível federal, estadual e municipal”, finalizou.

O presidente da OAB de Apodi, Ravardierison Noronha, colocou o órgão à disposição das famílias e falou que seria importante modificar os critérios de concessão do Bolsa Família, para que as mães não percam o auxílio quando receberem recursos relacionados às deficiências dos seus filhos.

Na sequência, foi a vez da embaixadora da CEAMEC/Apodi - e esposa do deputado Neilton Diógenes, Ana Beatriz Melo, tecer algumas palavras sobre o assunto.

“Quando Neilton entrou na Política, eu fiquei me perguntando a Deus o porquê daquilo. E são momentos como este de hoje, vendo esse auditório lotado, que me fazem compreender. Eu sei que todas essas mães aqui precisam ser ouvidas, sei que elas têm muitas dores. Também sei que existe muita burocracia para se conseguir qualquer coisa, mas nós não podemos nos calar. E é isso que eu quero dizer para vocês: nunca desistam!”, destacou Ana Beatriz.

Ela disse ainda que muitas vezes chega em casa e fica se perguntando se está no caminho certo, “mas Deus sempre nos mostra, ou por um projeto que deu certo ou por situações parecidas com a que estamos vendo hoje: vocês aqui, com tanta vontade, lutando pelos seus direitos”, complementou.

“Portanto, eu quero agradecer a todos que se fizeram presentes hoje e dizer que é por isso que eu e meu marido vivemos na Política, para transformar e fazer a diferença na vida das pessoas”, finalizou.

Concluindo os pronunciamentos, a diretora de Políticas e Ações Inclusivas da UERN, Ana Lucia Oliveira, afirmou que tudo que foi visto no debate foi uma série de propostas includentes que ela tem certeza que serão efetivadas.

“A diretoria de inclusão da UERN existe antes mesmo da lei nacional, e nós prezamos não apenas pelo acesso, mas também pela permanência dos alunos com qualidade, porque senão eles deixam a instituição”, iniciou.

Ainda segundo a diretora, a inclusão e a deficiência são discutidas desde 2000 no Brasil, e o País faz parte da convenção internacional desde 2009.

“Outro ponto relevante é a gente esclarecer que não somos pessoas especiais, e sim, específicas. O termo ‘especial’ estigmatiza e rotula. O que nós precisamos é de cuidado e atenção específicos, apropriados para as nossas necessidades. Ainda é preciso quebrar inúmeras barreiras, como as sociais, de transporte, esportivas, comunicacionais, de lazer etc. As atitudes inclusivas, portanto, falam sobre ‘respeito’. E para isso é importante que o Poder Público crie cada vez mais políticas anticapacitistas. E isso precisa, mais do que tudo, ser um lema, uma decisão”, frisou.