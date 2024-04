"Antes sujo, abandonado, escuro e inseguro, agora a Praça da Convivência"

As reclamações constantes de banheiros quebrados, pisos danificados e lojas fechadas ficaram para trás. Com os investimentos da Prefeitura de Mossoró, na qual possibilitou a recuperação total do equipamento e adequação da acessibilidade, e, principalmente, a mudança do modelo de gestão, transformou local de fato em um verdadeiro ponto turístico, proporcionando lazer e entretenimento à população. Lota nos feriados e finais de semana. “Salientar que a parceria privada está dando certo. Hoje nos reunimos para buscar melhorias para o público, mantendo o equipamento da Praça da Convivência sempre ativo e com maior relevância possível“, frisou Sandro Verber, administrador da Praça da Convivência.