Conta de energia segue sem cobrança extra de bandeira tarifária em maio

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), as condições favoráveis para a geração de energia elétrica no país permitiram manter a bandeira tarifária verde por mais um mês. O cenário vem se mantendo há 25 meses, desde abril de 2022. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel em 2015 e possibilita ao consumidor ter maior controle sobre sua conta de energia. Apesar de não haver cobrança extra, a agência reforçou a importância do uso responsável da energia elétrica, mesmo em períodos favoráveis.