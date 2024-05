Fiocruz alerta para aumento do vírus sincicial respiratório em crianças

O vírus sincicial respiratório (VSR) é o responsável por quase 60% do total de casos recentes de síndrome causados por vírus respiratório entre as crianças. Para que a população se proteja, o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, destaca a importância da vacinação, para evitar contrair a gripe, e as complicações da doença. Marcelo Gomes chama a atenção também para o uso de máscaras de proteção, para as pessoas que estão com sintomas de gripe ou resfriado, ou que forem a uma unidade de saúde.

O vírus sincicial respiratório (VSR) teve a circulação aumentada no Brasil nas últimas oito semanas. Com isso, cresceu o número de casos e de mortalidade de crianças de até dois anos de idade por Síndrome Respiratória Aguda Grave, ultrapassando os casos letais provocados pela covid-19 nessa faixa etária.



O alerta é da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, que divulgou a informação no boletim Infogripe da última quinta-feira.



O VSR é o responsável por quase 60% do total de casos recentes de síndrome causados por vírus respiratório entre as crianças. Já entre os idosos, a covid-19 é o principal fator de mortalidade por síndromes respiratórias.



Para que a população se proteja, o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, destaca a importância da vacinação, para evitar contrair a gripe, e as complicações da doença. Marcelo Gomes chama a atenção também para o uso de máscaras de proteção, para as pessoas que estão com sintomas de gripe ou resfriado, ou que forem a uma unidade de saúde.



Pela última atualização dos casos, de acordo com o boletim do Infogripe, quase todos os estados brasileiros e o Distrito Federal apresentam crescimento da síndrome respiratória. Apenas quatro estados não estão nessa situação: Amapá, Espírito Santo, Piauí e Roraima.



Agência Brasil.