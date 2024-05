Criadores tem até terça (30) para vacinar animais contra febre aftosa

Faltando dois dias para o encerramento da campanha contra a febre aftosa, a Prefeitura de Mossoró imunizou 4.480 bovinos e bubalinos. O número refere-se ao último sábado (27). A vacinação contra a doença ocorrerá nesta terça-feira (30).



A febre aftosa é uma doença animal altamente contagiosa. Ela é causada por um vírus, que pode acometer criações inteiras e até seres humanos. O Rio Grande do Norte não registra casos da infecção há mais de 20 anos, sendo considerado um estado “livre da febre aftosa com vacinação”.



A equipe de vacinadores da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) esteve neste domingo (28) na comunidade de Barro Branco, zona rural, realizando a imunização do rebanho. Coordenador de Pecuária da Seadru, Aluísio Sousa destaca que o número de animais vacinados ultrapassará a marca de 5 mil ao final da campanha.



“Neste ano tivemos a antecipação da campanha e já conseguimos chegar na casa de 4,5 mil animais vacinados. Mesmo com o tempo diminuto, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Agricultura, tem uma organização e conseguiu nesse tempo imunizar essa quantidade de animais atingindo a meta de vacinação”.



Oziomar Freire de Sousa é criador de bovinos e comemorou o apoio da Prefeitura de Mossoró para a imunizar o rebanho. “Nós, pequenos produtores, agradecemos muito esse apoio da Prefeitura de Mossoró em enviar uma equipe e imunizar nosso rebanho. A gente fica muito agradecido com esse trabalho”.



ÚLTIMOS DIAS



A campanha de imunização iniciou no último dia 18 e passou por várias localidades na zona rural do município. A vacinação dos animais prossegue nesta segunda (29) e terça-feira (30) em mais 20 comunidades rurais. Aluísio acrescenta que não haverá prorrogação e que esta é a última vacinação contra a doença no território potiguar.



“Chegamos à fase final da campanha e temos até esta terça-feira, 30 de abril, para finalizar a vacinação e no dia 15 de maio para declarar os animais juntos ao Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN (Idiarn). Essa será a última campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui no Rio Grande do Norte e nos outros estados que compõem o bloco do Nordeste”.



O coordenador destaca ainda que a vacinação é inteiramente gratuita. “Aqui em Mossoró os produtores recebem essa vacinação gratuitamente. Para aqueles produtores com até 25 animais na propriedade, a nossa equipe fará a vacinação in loco”.



SEMANA 3



Segunda-feira (29)



- São Joaquim; P.A. Lorena; Lagoa do Bargado; Reforma dos Romãos; P.A. Santa Fé; Estreito do Jacu; Olho D'água Velho, Chafariz



- P.A. Paulo Freire; Salva Vidas; Curral de Baixo; Sítio Santana (direita e esquerda)



Terça-feira (30)



- Rincão; Pintos; Ufersa



- Santo Antônio; Ema; Cajazeiras I e II; Pau D’arco