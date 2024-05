Governadora diz que desvio da BR 304 fica pronto dia 10 de maio

Num primeiro momento, foi prometido concluir o desvio em 15 dias e as chuvas atrapalharam as obras. Depois foi prometido para o final de abril e novamente não foi possível. Nesta segunda-feira, 29, a governadora Fátima Bezerra disse que falou com o superintendente do DNIT e ele prometeu entregar a obra pronta no dia 10 de maio. Até lá, os veículos de passeio estão passando por um desvio por dentro de uma propriedade privada, pagando um pedágio de 20 reais. Os veículos de grande porte, usam rotas alternativas: BRs 406 e 226. A ponte sob o rio Ponta da Serra foi arrancada por uma enxurrada no dia 30 de março.

Nesta terça-feira completa 30 dias que uma forte enxurrada destruiu a ponte do Rio Ponta da Serra na BR 304, altura do município de Lajes-RN, região Central do Rio Grande do Norte.

Nesta segunda-feira, dia 29, a governadora Fátima Bezerra disse que conversou com o superintendente do DNIT local e nacional e recebeu a informação que o desvio para restabelecer o tráfego na BR 304 fica pronto até o próximo dia 10 de maio.

No primeiro momento, inclusive com a presença do ministro Renan Filho, dos Transportes, foi anunciado que o desvio seria construído em 15 dias, porém as chuvas fortes não deixaram. Prometeram para 30 dias e também não deu certo.

Atualmente, durante o dia, os veículos de pequeno porte, pagando um pedágio de 20 reais, passam por um desvio feito numa propriedade particular.

Já os veículos de grande porte, como ônibus e carretas, o trafego só é possível pelas rotas alternativas, ou seja, pela BR 226 (Seridó) e pela BR 406 (litoral). Seja qual for a rota, neste caso, pega trechos ruim e destino fica mais distante para quem mora em Mossoró.

Nesta segunda-feira, a governadora Fátima Bezerra, ao falar sobre o assunto lembrou que as chuvas trazem muita alegria ao homem do campo, mas também causa transtornos.

Sobre a ponte arrastada pela enxurrada em Lajes, a governadora disse que desde o primeiro momento tem dialogado com o prefeito, com a bancada federal e o Governo Federal, buscando uma solução.

O DESVIO

Quando finalizado, o desvio terá 500 metros de extensão, 10,5 metros de largura (incluindo dois acostamentos de 1,5 metro cada) em pavimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). A camada de CBUQ terá sete centímetros de espessura, garantindo aos usuários mais segurança ao trafegar e, possibilitando, inclusive, a passagem de veículos pesados.

Importante destacar que esta pista provisória será aproveitada futuramente como parte do canteiro de obras para a execução da nova ponte. A travessia a ser construída vai substituir a estrutura que colapsou no final de março em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região.

O anteprojeto para contratação emergencial de empresa que vai construir a nova ponte está em análise pela equipe técnica da autarquia. Após a aprovação do anteprojeto, será dado início ao processo de contratação de empresa especializada para a obra. Importante esclarecer que a nova estrutura terá conformações diferentes da travessia que colapsou, visando elevar a capacidade de vazão no segmento e afastar o risco da ocorrência de sinistros.

Até que o desvio entre em operação, a orientação é que os motoristas utilizem as seguintes rotas alternativas:

Sentido Natal – Mossoró

Rota 1: BR-226/RN, seguindo por Currais Novos e Jucurutu (via Florânia), até Triunfo Potiguar, pela RN-233 até Açu, acessando A BR-304, em direção a Mossoró;

Rota 2: BR-406/RN até Macau, seguindo pela RN-118, acessando a BR-304/RN (acesso no km 118, após o ponto de interdição), em direção a Mossoró.

Sentido Mossoró – Natal

Rota 3: Saindo pela BR-304/RN e acessando a RN- 118 (acesso a Ipanguaçu), no sentido Macau ingressar na BR-406/RN, em direção à capital Natal;

Rota 4: BR-304/RN, acessar RN-118 (acesso a São Rafael), via Jucurutu para BR-226/RN;

Rota 5: Sair pela BR-110/RN e pegar a BR-226/RN até Natal;

Rota 6: Santana dos Matos saída única via Jucurutu na BR-226/RN.