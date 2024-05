Novo plano diretor promete impulsionar o desenvolvimento de Mossoró nos próximos anos

Novo plano diretor promete impulsionar o desenvolvimento de Mossoró pelos próximos anos. Nesta terça-feira (30), a gestão realizou um encontro, no auditório da Estação das Artes, para explicar os primeiros passos da elaboração do plano, que está desatualizado há 17 anos. O novo plano diretor deverá incluir medidas de promoção para uso sensato do solo e a preservação de áreas verdes, buscando garantir uma maior qualidade de vida à população. Além disso, o investimento em infraestrutura, e a criação de espaços inclusivos de convívio popular.

Em encontro realizado nesta terça-feira (30), no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania, a gestão destacou a importância da elaboração do plano, de forma participativa e que possa atender à população e alavancar o crescimento da cidade.

Numa iniciativa responsável e que refletirá em economia aos cofres do município, a execução do plano será realizada pela própria Prefeitura, através da Secretaria de Programas e Projetos (SPPE). A iniciativa é resultado de meses de estudo e consulta pública, abordando pontos importantes como acessibilidade, mobilidade, preservação ambiental, habitação e outros.

“Hoje é o início da elaboração do nosso plano diretor, onde será constituída toda a comissão responsável por elaborar e conduzir o processo de revisão e atualização daquilo que está há 17 anos desatualizado. Então, foi feita uma comissão prévia, essa comissão é composta de técnicos do município, e que tem como objetivo coletar os dados, compilar todos os elementos necessários, todos os elementos técnicos jurídicos para poder entregar um dossiê à comissão que será instalada hoje para conduzir os trabalhos da melhor forma possível para o desenvolvimento da cidade”, frisou o secretário de Programas e Projetos Estratégicos do Município de Mossoró, Almir Mariano.

Na ocasião, houve também a apresentação de dados referentes a questões demográficas do município. Além disso, a formalização da Comissão Executiva de Coleta de Dados para a Revisão e Alteração do Plano Diretor de Mossoró, que visa coordenar e gerenciar as atividades preliminares de revisão e alteração deste plano, com a coleta e a sistematização de dados para análises.

A apresentação do projeto para o novo plano diretor do município é um importante passo no fortalecimento do processo democrático e de implementação, no qual a participação do povo será de fundamental importância. O processo vai contemplar de fato tudo que a gente tem na cidade, e com isso, o município se prepara para enfrentar os desafios de um desenvolvimento de forma inclusiva, moderna e sustentável.

“O plano diretor é um instrumento importantíssimo para o crescimento de qualquer cidade, ele é quem direciona essa evolução e, na realidade, é um planejamento para os próximos 10, 15, 20 anos da cidade. A gente fez a primeira versão desse plano diretor em 2006, que foi aprovado a primeira vez e agora, na renovação, é o momento de a gente entender todo o processo que a cidade passou de lá até aqui, e agora poder fazer ajustes nessa documentação, ajustes nessa lei pra que a gente possa continuar crescendo, mas com qualidade de vida pra os cidadãos mossoroenses”, ressaltou Alexandre Lopes, conselheiro do CAU/RN (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande Norte).