03 MAI 2024 | ATUALIZADO 16:16
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01/05/2024 16:54
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01/05/2024 16:55

MCJ: Prefeitura divulga lista e convoca comerciantes para credenciamento

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Confira LISTA de convocados> O procedimento é voltado para vendedores inscritos e habilitados para comercialização nos polos Arraiá do Povo, Cidadela, Arena das Quadrilhas e Estação das Artes (área interna e área externa). Com o cadastro habilitado, o vendedor deverá realizar o procedimento de credenciamento de 2 a 4 de maio, presencialmente, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, localizado na Praça da Redenção, bairro Centro.
Imagem 1 - Confira LISTA de convocados> O procedimento é voltado para vendedores inscritos e habilitados para comercialização nos polos Arraiá do Povo, Cidadela, Arena das Quadrilhas e Estação das Artes (área interna e área externa). Com o cadastro habilitado, o vendedor deverá realizar o procedimento de credenciamento de 2 a 4 de maio, presencialmente, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, localizado na Praça da Redenção, bairro Centro.
Confira LISTA de convocados> O procedimento é voltado para vendedores inscritos e habilitados para comercialização nos polos Arraiá do Povo, Cidadela, Arena das Quadrilhas e Estação das Artes (área interna e área externa). Com o cadastro habilitado, o vendedor deverá realizar o procedimento de credenciamento de 2 a 4 de maio, presencialmente, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, localizado na Praça da Redenção, bairro Centro.
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A Prefeitura divulgou nesta terça-feira (30), a relação de comerciantes/ambulantes habilitados ao credenciamento para atuarem nos polos “Mossoró Cidade Junina”.

O procedimento é voltado para vendedores inscritos e habilitados para comercialização nos polos Arraiá do Povo, Cidadela, Arena das Quadrilhas e Estação das Artes (área interna e área externa).

Com o cadastro habilitado, o vendedor deverá realizar o procedimento de credenciamento de 2 a 4 de maio, presencialmente, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, localizado na Praça da Redenção, bairro Centro.

O “Mossoró Cidade Junina” fortalece a cada ano o comércio da cidade, sempre proporcionando a todos os comerciantes/ambulantes uma expectativa de boas vendas e bons lucros.

Confira a lista:

POLO ESTAÇÃO INTERNO

NOME CPF

AISLENE DA SILVA OLIVEIRA **0305349***

ALAIDE ALVES DA SILVA **4328444***

ALCIONE RODRIGUES PEREIRA SILVA **8245047***

ALINE DA SILVA FERREIRA **6971374***

ALINE HOLANDA DE FREITAS **1510044***

ALVANIR MARTINS XAVIER **7322704***

ANA ALICE CARNEIRO DA SILVA ALMEIDA **9581149***

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA **2452345***

ANA CRISTINA FERREIRA DE SALES CAVALCANTE **7737449***

ANA JESSICA FERNANDES DOS SANTOS **1529444***

ANA LUCIA GUARIM **8461640***

ANA RAQUEL DE FRANCA LIMA **2376274***

ANTONIA IRANI GALDINO **2351244***

ANTONIA SILVANEIDE PEREIRA DA SILVA **0747264***

ANTONIO ADRIALISSON SANTIAGO DE SOUZA **7670045***

ANTONIO BERNARDO DA SILVA **3166034***

ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA **2663544***

ARI RODRIGUES FELIPE JUNIOR **9171443***

CARLOS EDUARDO XAVIER **9085684***

CINTIA LUANA ALVES MORAIS **1610548***

CLAUDENICE BENICIO DE SOUZA **2328554***

DAVID OLIVEIRA BEZERRA **7180847***

EDENILSON SILVA DE ALMEIDA **2518765***

ELAINE CRISTINA ALMEIDA DA ROCHA **2219843***

ELIANE FERNANDES DOS SANTOS **3760734***

ELIZANGELA LIMA DO CARMO **5824641***

FABIANA CAROLINA FARIAS MEDEIROS **7203484***

FABRICIA FILGUEIRA DE OLIVEIRA **2885664***

FRANCISCO ALEXSANDRO VIEIRA **1569884***

FRANCISCO CLAUDIO COSTA DAS CHAGAS **7481240***

FRANCISCO DJALMA FREIRE **0010704***

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA **0866904***

FRANCISCO MARCELO LOPO **5481148***

FRANCISCO ROGERIO ALVES **2950314***

FRANCISCO SALY EVARISTO **1674444***

FRANCISCO VENANCIO DE PAULA **5682204***

FYAMMA VERUSKA DA SILVA RODRIGUES **1087474***

GENILDO GILDENOR DA SILVA **1243134***

IRAZER DO VALE FERREIRA **7086640***

IRINALDO FERREIRA DO VALE **3160845***

IRIS MICAELE SOARES DA SILVA **9288514***

JEFERSON ERNANES DE SOUZA CABRAL **3400314***

JOAO BOSCO DA SILVA **3162344***

JOILSON MOURA RODRIGUES **6098664***

JONAS ANDRADE DA SILVA **0255754***

JOSE ALLISSON SOARES DA SILVA **5977540***

JOSE DE GOIS FILGUEIRA FILHO **6767324***

JOSE MARTINS DA SILVA **0556704***

JOSENIRA BATISTA DE ARAUJO **3350784***

KALINEIDE VAGNER DE MEDEIROS BEZERRA **3208445***

KLEA SUSY DOS SANTOS **1496047***

LEIDIANE LOPES DA SILVA **2783642***

LINDOILMA DE OLIVEIRA ALVES **0509644***

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS **6560804***

LUIZ CARLOS BEZERRA DE ANDRADE **5186642***

LUZIA COSME DA SILVA **2835674***

MAIRANY SUELY DA SILVA LOPES **4611147***

MARCOS ANTONIO DA COSTA **7951074***

MARCOS AZEVEDO FAUSTINO **9884541***

MARIA APARECIDA FONSECA DE OLIVEIRA **7319594***

MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS **2883468***

MARIA DE FATIMA SOARES **7689548***

MARIA DE JESUS SILVA BEZERRA **6190040***

MARIA DO CEU VIEIRA FERNANDES **4489954***

MARIA IVONE GOMES DA SILVA **3714414***

MARIA NEUZA DE CARVALHO CUNHA **2022074***

MOACIR FRANCISCO **7422445***

MONARIA JULIANA DE OLIVEIRA **7594442***

ORIGINAL BEER EXPRESS **4396070***

PATRICIA HANGEL DO SOCORRO ALVES SOUSA **9634064***

PATRICIO DANTAS DA SILVA **6979644***

PAULO HENRIQUE MENDES CUNHA **2506104***

RAIMUNDO NONATO COSTA **3834114***

RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA **2321864***

RICARDO ANDRE ALVES DA SILVA **2663547***

RICARDO OLIVEIRA ALVES **5377040***

SARUZY ALVES MEDEIROS DA SILVA **9527984***

SONARA ROBERTA FERREIRA SANTOS **1892943***

SONIA VERONICA JUSTINO **4395544***

SUELI MARIANO DE SOUZA **2793246***

THIAGO DANTAS VASCONCELOS **5760055***

VANUZA NETA DE FARIAS **9818140***

VERUZA JAQUELINE FERREIRA PINTO **1109540***

WELTON ROBERTO BARBOSA CARVALHO **4764048***

WENIO GERALDO DA SILVA **9546746***

POLO ESTAÇÃO EXTERNO

NOME CPF

ADEMAR FONSECA DA SILVA **8240404***

ADRIANO FERREIRA DA SILVA **5861340***

AFRANIO ANDRADE DE ALMEIDA **9191803***

ALCILENE DOS SANTOS FERNANDES **1590427***

ALCIONE SANTOS DE ALMEIDA **8101055***

ALDENICE ANGELO MENDES DE FARIAS **7487446***

ALDENIR DOS SANTOS MACHADO **1137442***

ANA ALICE DA SILVA BARBOSA **0814694***

ANA CRISTINA DOS SANTOS NUNES **6838944***

ANA PAULA CARVALHO OLIVEIRA **3013240***

ANA PAULA RODRIGUES DE LIMA SANTOS **3442694***

ANA PAULA TELES DA FONSECA **3764804***

ANDRE LOPES BEZERRA **2953714***

ANGELA MARIA FERREIRA DE SOUSA **4321449***

ANTONIA LIMA DA SILVA **7742714***

ANTONIO DAMIAO MEDEIROS DE FREITAS **0745004***

ANTONIO GENIVAL DE MOURA **8761344***

ANTONIO LAZARO DE LIMA **6990554***

BENEDITA FRANCENILDA DA SILVA **3394344***

BERCLIS MENDES GOMES **9996208***

BONY CLEYTON DA SILVA TAVARES **7805149***

CARINA MENDES SOARES **5578641***

CAROLAYNE THAMIRES SILVA MEDEIROS **4548604***

CEZIMAR RODRIGUES DE SOUSA **8806464***

CICERA ISMENIA DE LIMA DA SILVA **8992953***

CLENIO ANTONIO DE OLIVEIRA **2561345***

DALCICLEIDE SOARES DA SILVA **3005048***

DALVANIRA VIANA GOMES **2729842***

DAMIAO FIRMINO DE QUEIROZ **3608314***

DAMIAO MARCELINO DA SILVA **2493884***

DARLAN BORGES FERNANDES **0931794***

DENIS DE OLIVEIRA SOUZA **8807354***

DOMILSON DANTAS DE SOUZA **1742724***

EDINEIDE MORAIS PASSARINHO **7189443***

EDSON MEDEIROS DA COSTA **0760664***

ELEIDE MARIA DA SILVA **9966347***

ELINETE DE HOLANDA ALMEIDA **4382147***

ELIZABETE MONTEIRO CHAGAS **1774046***

EMANUELLY KARLA DANTAS DE ALMEIDA **1368740***

ERINALDO FERREIRA DE LIMA **6487874***

ETEVALDO BALBINO DA COSTA **7901944***

FABIANO FLORENCIO DE LUCENA **4620940***

FABIO FERREIRA DA SILVA **7728948***

FERNANDA ARETUZA CAMARA **6335340***

FLAVIA RAQUEL ALVES DA SILVA **7173043***

FLAVIO HENRIQUE BARROS DE SOUSA **3492224***

FRANCILENE DA COSTA MENEZES **9658354***

FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA **0622744***

FRANCISCA CHAGAS DE SOUZA **5555547***

FRANCISCA CRISTINA PEREIRA **3414245***

FRANCISCA DIANA GALVAO **8491134***

FRANCISCA ELOIA DA SILVA **6280140***

FRANCISCA IVA PEREIRA DA SILVA **8721374***

FRANCISCO ALBERTO TAVARES **2460194***

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA **3751584***

FRANCISCO EDER JUNIOR DA SILVA **1175749***

FRANCISCO GIRLIANO LIMA DA SILVA **0495040***

FRANCISCO NETO CHAGAS DE OLIVEIRA **8394494***

FRANCISCO ORIVELDO FERREIRA DA SILVA **6526540***

FRANCISCO UBIRATAN DA SILVA **0412514***

GEDSON WILSON DE MEDEIROS GUEDES **2657104***

GEOVAN PEREIRA DA TRINDADE **1638940***

GERUSA MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS **6507338***

GESSICA KEYTTY VIEIRA DA SILVA SOUZA **2365074***

GISLAYNE CRISTINA VIEIRA SANTOS **1078484***

HIGO TACIANO ROSADO MORAIS **1272274***

IDIVANILDA ALVES MEDEIROS **4892194***

IRANILSON DIAS DA SILVA **7232241***

IRENE CRISTINA DA COSTA GUEDES **8004294***

ISADORA GIRLLIANNE SILVA DE MACEDO **5750943***

IZAAC SABINO DA COSTA **6607740***

IZAGUANA JESSICA DANTAS DE LIMA **1482341***

JACIRA ALVES PEREIRA DE SOUZA **2224244***

JAILSON HENRIQUE DA SILVA **9526449***

JANDUIR LEITE BATISTA **0333124***

JEFFERSON RANIERY RODRIGUES DA SILVA **4385564***

JESSICA ALINE MARTINS DE OLIVEIRA **1097564***

JONAS DA SILVA RODRIGUES **5416740***

JOSE BARBALHO NETO **8540564***

JOSE BERNARDO DA SILVA **2388384***

JOSE CICERO DE SOUZA JUNIOR **2670044***

JOSE DOS SANTOS DA SILVA **9407440***

JOSE EDSON DA SILVA LIMA **6862040***

JOSE ITAMAR GOMES DA SILVA **4581594***

JOSE PEREIRA DE MESQUITA FILHO **3009783***

JOSSICLEA ALVES FILHO **2308264***

JOSUEL GERALDO DA SILVA **2365494***

KALIDJA EMANUELA DOS SANTOS **2611140***

KASSIA SHIRLENE ALVES DA COSTA **7200843***

KENYO RICARTE PAIVA DA SILVA **2691745***

KRISTINE DIERLLE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA **2600640***

LEIDIANE COSTA DA SILVA **7186142***

LELIANY CORDEIRO DA SILVA **0260247***

LEONARDO PINTO PEIXOTO **7438547***

LINDOMAR ANDRADE DE SOUSA **7495349***

LIVONALDO OLIVEIRA DE SOUZA **6722344***

LUCAS VITOR PEREIRA **0047849***

LUCIA HELENA ALMEIDA DA ROCHA SOUSA SANTOS **3629894***

LUIZ ANTONIO DE MOURA **5243824***

LUIZA FERNANDES DE SOUZA **9331349***

LUNNE RAFAELA FERREIRA SILVA **0221014***

LUZIA GOMES DA SILVA **8421804***

MARCILIA MERCIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA **1626442***

MARCIO GLEDIO OLIVEIRA DA SILVA **4093224***

MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUZA **6649754***

MARIA ABIGAIL CARTAXODO CARMO **3936303***

MARIA ALCILENE DA COSTA **2168234***

MARIA ALZINEIDE DO NASCIMENTO **6479704***

MARIA CELES DE LIMA SILVA **3497749***

MARIA CELIA ARRUDA **3020674***

MARIA CRISELDA SOARES **8427442***

MARIA DA CONCEICAO DA MOTA **4665841***

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA AQUINO **6263148***

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES **6504824***

MARIA DE FATIMA MEDEIROS GUEDES **6308734***

MARIA DO SOCORRO MOURA SALUSTINO **4483834***

MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DA SILVA **6785848***

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES **2760040***

MARIA ELINA DOS SANTOS **5531304***

MARIA ELIZETE BORGES DA SILVA **8771394***

MARIA ERISELIA PEREIRA MAIA DE LIMA **7032174***

MARIA GABRIELA DIAS CESARIO **9478842***

MARIA GILCIMAR DE FREITAS SILVA **4271114***

MARIA ISABEL DE OLIVEIRA **2229124***

MARIA KATYANE DE SOUZA REIS **0503344***

MARIA KELLY DA SILVA **3228047***

MARIA LUZINEIDE DA SILVA **9620894***

MARIA NAZARENA CORDEIRO **8716104***

MARIA RITA VIEIRA DOS SANTOS **8538947***

MARILENE JALES DA CUNHA **0698094***

MARIO COSTA E SILVA **8887834***

MAURO GUARIM DE OLIVEIRA **8817540***

MILIENY KARLA MENEZES DE SOUZA **2161243***

NEUZITA MARINA DA SILVA **0667684***

NILTON GALDINO DE OLIVEIRA **4930934***

NILZETE FERNANDES DA SILVA **3365540***

PALOMA NASCIMENTO DA SILVA **7796354***

PAMELA LUANA ALVES DE MELO **3046247***

RAFAELA COSMO FLORENCIO **2901843***

RAIMUNDA DA CONCEICAO DIAS **7868244***

RAIMUNDA ODETE DE OLIVEIRA **6217204***

RAIMUNDO FLORENCIO DA SILVA **3696948***

RAIMUNDO VERISSIMO DA SILVA NETO **6891534***

RAWLYNSON DE SOUZA FERREIRA **1509244***

REISIMAR FRANCA DIAS **3395288***

RICARDO ALEX DAS CHAGAS OLIVEIRA **1024754***

RITA DINIZ DA SILVA LIMA **1194642***

RITA MARIA LOPES BEZERRA **3385543***

ROSEANE BEZERRA DA SILVA **3196041***

SANDRA LUCIA DE MEDEIROS **6382745***

SANICLEIA COSME DA SILVA **9896242***

SILVANA JUSTINO DE MEDEIROS **3696442***

SONIA KATIANA FERNANDES DE ARRUDA **7799245***

SORAYA TARGINO COSTA **9431564***

STEFANIE ARAUJO FERNANDES **0593764***

SUIANE INGRIDE SANTIAGO DE SOUZA **3801248***

UZIELENE CAMARA DA SILVA **1629674***

VALDECI DE SOUZA **4756624***

VANUSKA MARIA DE GOIS MEDEIROS ALBUQUERQUE **0325654***

VERA NILCE PEREIRA DE OLIVEIRA **7904235***

VILMA MARIA DA SILVA **1897904***

WANDEFRAN PEREIRA DE OLIVEIRA **7194864***

WIGNA DE BEGNA VIEIRA **9412947***

WILDENEIDE VIEIRA BATISTA **1916349***

WLADINE MARQUES RAMIRES SILVESTRE **9203284***

ZELIA BEZERRA PIMENTA **9321298***

ZIVANEIDE DE SA GOIS **6370330***

ZUELENE DANTAS DE SOUZA **8130564***

POLO CIDADELA

NOME CPF

ADRIANA KENDES GOMES DA MOTA **4739638***

ADRIANA LUCIA DUARTE DO COUTO SILVA **5080241***

ADRIELE PASCALY COSTA PEREIRA **9611341***

ALBERTO HOLANDA MEDEIROS **4754534***

ALEXANDRA GOMES MARQUES FERREIRA **7400345***

ALEXANDRE COSTA DA SILVA **7994344***

ALICE NICOLE DE SOUSA RODRIGUES **6507374***

ALTAMIR DE SALES DE SOUZA NETO **3859130***

AMANDA DE AZEVEDO BORGES **5991041***

ANDRE CAMARA DE FREITAS **0457140***

ANGELICA HELETILA VERAS SALDANHA **1733634***

ANTONIO FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO **0421744***

ANTONIO LEONARDO COSTA **6266084***

CAIO VICTOR COSTA DE SOUSA **1736304***

CARLOS EMANUEL DA SILVA **5584224***

CECILIA MELO DE FARIA FERNANDES **8524847***

CLAUDIA MAYARA TORRES GONCALVES **7679233***

CLOVES ALVES DE FRANCA NETO **5351942***

CRISTIANNY FERNANDES DE QUEIROZ **1758544***

DANIEL BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO BARROS **0611742***

DOUGLAS FONTES DE MELO **4497741***

EDILBERTO GONZAGA LINS FILHO **8355948***

EDVAN DELFINO FIGUEIREDO **0897104***

ERIK LUIZ ALVES SANTANA **6081646***

FABIO PEREIRA DA SILVA **9593894***

FRANCISCA FILGUEIRA DA SILVA **8474097***

FRANCISCA LIDIANE ALVES SA **7055940***

FRANCISCA SIMONE DA SILVA **9599674***

FRANCISCO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR **7514647***

FRANCISCO CHAGAS COSTA **3732274***

FRANCISCO CIDNEY DO NASCIMENTO **6144646***

FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS NETO **6710484***

FRANCISCO HELIO DANTAS **8402694***

FRANCISCO LAERTE SALVADOR LOPES **2948684***

FRANCISCO ROQUE PEREIRA NETO **7069045***

GABRIELA GIL DE LIMA **2643540***

GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA **0314440***

JOAO PAULO DANTAS APOLONIO **4481034***

JOSE CARLOS BARBOSA **5083104***

JOSE EDSON CARDOSO **5679334***

JOSE GILBERTO CARVALHO **8098064***

JOSE MARIA DO COUTO **0620964***

JOSE ROBERTO ALBUQUERQUE CORREIA LIMA **5609242***

JOSEIVO DANTAS DE BRITO **9950549***

JULIA GRACIELLY ALVES **9481446***

JULIO SERGIO BORGES **9612014***

KALIANE DA SILVA ALMEIDA SANTOS **4117404***

LENIVALDO ALVES DA SILVA **5246942***

LEODECIO FRANCISCO DOS SANTOS **8245634***

LINDON JONHSON DA SILVA **6070148***

LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA **2929774***

MANOEL HERCULANO XAVIER NETO **1328704***

MARCIO ROGERIO DANTAS **0374754***

MARCONDES GOMES DE LIMA **2383244***

MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DE LIMA (OLINDA BEER) **3856934***

MARIA BARACHO DA CUNHA **0008984***

MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO **1728634***

MARIA EUDENE DA SILVA CARDOZO **4926524***

MARIA ISABEL ARAUJO FERNANDES DE QUEIROZ **9438714***

MARIA ZULEIDE MARINHO **0199254***

MAXIMIRA NASCIMENTO DE FRANCA MULLER **9652604***

PAULO CESAR DANTAS DA FONSECA **2592374***

PAULO EVERTON CELESTINO **5530340***

RAIMUNDO BEZERRA DA COSTA **8449474***

RAIMUNDO VIEIRA **7109304***

RAPHAEL CARLOS BRITO LIMA **9849547***

RAQUEL DE OLIVEIRA ALVES **6006164***

ROBERTO MARQUES FAGUNDES **7394454***

RONIELLE DANTAS DA SILVA **5957141***

SALENILDA SOARES FIRMINO **4987049***

SANTO DOCE/MILENA FORTE DOS SANTOS **9238484***

SEBASTIAO ISRAEL CARDOSO MARTINS **1162740***

SEMIDEMES LIDUINA DE SOUSA **2961804***

SEVERINO BATISTA DOS SANTOS **0322747***

SHEILA MARIA DANTAS **0674143***

STHEFANNY RAIANY DE OLIVEIRA SANTANA **7738314***

TANIA MARIA DE SOUSA **7359194***

TARLEON DA SILVA DE SANTIAGO **3050114***

THAISA LORENA PEREIRA DA SILVA FRANCA **3554624***

VAGNO BASILIO WLADIMIR BEZERRA LINHARES **4951748***

VALDENIR MENDONCA DA SILVA **5205524***

VALQUIRIA ALVES DE OLIVEIRA **7321144***

VICTOR BRUNO FREITAS PEREIRA **1900094***

POLO ARENAS DAS QUADRILHAS

NOME CPF

ADNA MENDES **5220849***

ANTONIO CAETANO DE MORAIS **178407***

BRUNA BRAGA DE ARAUJO **6538734***

CLEDSON LOPES DE FREITAS **0102146***

ELENICE BEZERRA DA SILVA **9791347***

FLAVIO DE ASSIS DE ANDRADE VIEIRA **3058346***

FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE FREITAS **8705644***

GILVANIA BEZERRA MORAIS **5870914***

JAIME MOREIRA DA SILVA **6959540***

JANILSON SILVEIRA FERNANDES **5833749***

JEDSON LUCAS MOURA DE SOUZA **9036074***

JOSE FRANCINALDO DANTAS **2395084***

JOSE MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS **7339674***

MARIA DALVANETE DE ARAUJO **3064624***

MARTA CELIA COSTA DE OLIVEIRA **3269594***

OTAVIO DA SILVA MOURA **5865234***

ROSA MARIA BRAGA **2641545***

SONIA MARIA DE SOUZA **8817404***

SUELY KELLY ANDRADE DE LIMA **1919540***

POLO ARRAIÁ DO POVO

NOME CPF

ALANA LINDINHA OLIVEIRA DE MEDEIROS **4881243***

ANA CLAUDIA PEREIRA DE MEDEIROS **0683326***

ANTONIA FREITAS COSTA **0036574***

BEZALIEL MENDES GOMES **4943847***

CASSIA KELLY SANTANA COSTA **6818454***

CLEIDEJANIO SOARES GOMES **0052754***

DAVID CIRILO DA SILVA **4418714***

DILMA DE MIRANDA SOUZA **6472604***

FLAVIO GOMES DE MEDEIROS **5126244***

FRANCINILMA PEREIRA DE SOUSA MIRANDA **5522144***

FRANCIRLEIDE MEDEIROS DA SILVA **4578246***

FRANCISCA CILENE DA SILVA CUNHA **0772404***

FRANCISCO DERIVAN DOS SANTOS **4.706.4***

FRANCISCO FREIRE SANTANA **3.207.5***

G E DE O JUNIOR PROMOCOES **0250210***

JOAO CLEMENTINO DE LIMA **1871941***

JOAO GUARIM DE OLIVEIRA **2786414***

JOSE GOES FILGUEIRA FILHO **6.767.3***

LIGIANNE DE MEDEIROS PEREIRA SALES COSTA **3718024***

MARCOS VINICIUS SOUZA COSTA **6970794***

MARIA BENILDE BRAGA GOIS **2660473***

MARIA DELMA DE ARAUJO **2713449***

MARIA KETCIA REJANE DE SOUZA **9350046***

MILENE MEDEIROS LOPES **3727741***

NELI MARIA DANTAS BARROSO **9265342***

SANDRA MARIA SILVA DE SOUZA **9713634***

SOMARIA BORGES DA SILVA **2.742.4***

VANEIDE ROCHA DA SILVA **1513134***

VANESSA HELEN GOIS LIMA **4221853***

WANDERLAN SANTANA DE MATOS **6748800***

WELLINGTON SIMAO DA SILVA **8339205***

WESCLEY SOARES XAXA MEDEIROS DE CARVALHO **1034034***

WILDER ROBERIO DE OLIVEIRA SANTOS **8356146***

Cidade Jardim Alto do Sumaré

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Prefeitura de Mossoró recebe selo de parceria do Tribunal Regional do Trabalho. No Salão dos Grandes Atos, no Palácio da Resistência, nesta sexta-feira (3), a Prefeitura de Mossoró firmou mais uma parceria com o TRT. De forma integrada, o Município vai receber, no dia 17 de outubro, o Pop Rua Jud, evento realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (RN) com diversos serviços voltados para população em situação de vulnerabilidade.

Prefeitura de Mossoró recebe selo de parceria do Tribunal Regional do Trabalho

MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 03/05/2024

MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 03/05/2024

Quase mil pequenos procedimentos cirúrgicos são realizados por mês naquela unidade. Cerca de trezentas pessoas são atendidas todos os meses, sendo que cada uma delas pode realizar diversos procedimentos num mesmo atendimento. Isso gera benefícios diretos à população, ou seja, não sendo necessário realizar vários agendamentos. A população que necessita do serviço busca a Unidade Básica de Saúde (UBS), que realiza o agendamento encaminhando o paciente ao procedimento.

Mil pequenas cirurgias mensais são realizadas no PAM do Bom Jardim

Mossoró obteve a segunda posição entre os 167 municípios potiguares, com uma diferença de apenas 415 vagas para Natal–RN. O setor que mais empregou na cidade em março foi o de serviços, com saldo de 1.017 postos de trabalho com carteira assinada. Destaque ainda para os segmentos de comércio, construção e indústria, que também registraram um volume positivo de vagas. Os números do Caged também mostram que, nos últimos 12 meses (de abril de 2023 a março de 2024), Mossoró foi a cidade do Rio Grande do Norte que mais gerou empregos, totalizando 9.023 vagas.

Mossoró registra saldo de mais de mil empregos em março; setor de serviços foi o que mais empregou

MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 02/05/2024

A medida visa melhor trafegabilidade nas vias. O trabalho foi realizado nas localidades de Passagem do Rio, São João da Várzea, Jurema, Pedra Branca, Olga Benário, Vila Maísa e Paulo Freire. Nas quatro primeiras a equipe melhorou o acesso às rodovias federais e estaduais próximas a essas comunidades. “Esse trabalho realizado nestas comunidades é para dar mais segurança às pessoas ao se deslocar da comunidade”, explicou Kaio Victor, gerente executivo de Infraestrutura Rural da Seadru.

Secretaria de Agricultura realiza manutenção em acessos de sete comunidades rurais em Mossoró

Novo plano diretor promete impulsionar o desenvolvimento de Mossoró pelos próximos anos. Nesta terça-feira (30), a gestão realizou um encontro, no auditório da Estação das Artes, para explicar os primeiros passos da elaboração do plano, que está desatualizado há 17 anos. O novo plano diretor deverá incluir medidas de promoção para uso sensato do solo e a preservação de áreas verdes, buscando garantir uma maior qualidade de vida à população. Além disso, o investimento em infraestrutura, e a criação de espaços inclusivos de convívio popular.

Novo plano diretor promete impulsionar o desenvolvimento de Mossoró nos próximos anos

MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 30/04/2024

A equipe de vacinadores da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) esteve neste domingo (28) na comunidade de Barro Branco, zona rural, realizando a imunização do rebanho. Nesta segunda-feira (29) a Seadru realizou a vacinação nas comunidade de: São Joaquim; P.A. Lorena; Lagoa do Bargado; Reforma dos Romãos; P.A. Santa Fé; Estreito do Jacu; Olho D'água Velho, Chafariz, P.A. Paulo Freire; Salva Vidas; Curral de Baixo; Sítio Santana (direita e esquerda). Amanhã terça-feira (30), será a vez do Rincão; Pintos; Ufersa; Santo Antônio; Ema; Cajazeiras I e II; Pau D’arco.

Criadores tem até terça (30) para vacinar animais contra febre aftosa

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O governo federal decidiu adiar a realização das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como "Enem dos Concursos", que seriam aplicadas neste domingo (5) em todo o país.O adiamento estava sendo avaliado pela equipe ministerial do governo, diante da situação de calamidade no Rio Grande do Sul, provocada por fortes chuvas que assolam a região.O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, declarou pela manhã que 86 mil pessoas se inscreveram para fazer provas do CNU em 10 cidades do Rio Grande do Sul. No país foram cerca de 2,5 milhões de inscritos. Uma nova data ainda não foi definida.

Governo adia “Enem dos concursos” em todo o país por causa de chuvas no RS

RN se destaca com crescimento de 71,5% no setor industrial no primeiro bimestre de 2024. A média de crescimento da indústria nacional ficou em 4,3% no período, uma boa notícia para o setor que, ao longo dos anos, vem perdendo a participação na formação do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. No caso específico do Rio Grande do Norte, o crescimento industrial tem influência direta do comportamento positivo do setor de derivados do petróleo e biocombustíveis (óleo diesel e gasolina automotiva), que cresceu impressionantes 173,3% em relação a 2023.

RN se destaca com crescimento de 71,5% no setor industrial no primeiro bimestre de 2024

Prefeitura de Mossoró recebe selo de parceria do Tribunal Regional do Trabalho. No Salão dos Grandes Atos, no Palácio da Resistência, nesta sexta-feira (3), a Prefeitura de Mossoró firmou mais uma parceria com o TRT. De forma integrada, o Município vai receber, no dia 17 de outubro, o Pop Rua Jud, evento realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (RN) com diversos serviços voltados para população em situação de vulnerabilidade.

Prefeitura de Mossoró recebe selo de parceria do Tribunal Regional do Trabalho

Recuperação de piso e pavimentação de 210,5 quilômetros de rodovias no Oeste começam nos próximos dias; obras serão realizadas em três frentes de trabalho e contemplam: RN-015, trecho entre Mossoró e Baraúna; o trecho Mossoró/Governador Dix-sept Rosado da RN-117, e 41 quilômetros da RN-177, de Pau dos Ferros a São Miguel. A governadora Fátima Bezerra lembrou que a previsão era iniciar as obras em junho, mas o prazo está sendo antecipado em 30 dias, resultado do trabalho comprometido da Secretaria de Infraestrutura e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RN).

Obras do Programa de Restauração de Rodovias Estaduais começam em 30 dias, diz governadora

Dia D: vacinas contra Influenza, HPV e febre amarela estarão disponíveis em Mossoró neste sábado, 4. Os locais de vacinação abertos ao público serão: Unidade Básica de Saúde Dr. Chico Costa (Santo Antônio) e Unidade Básica de Saúde Maria Soares da Costa (Alto de São Manoel), das 8h às 16h. Haverá ainda vacinas no Partage Shopping, das 10h às 18h. A estratégia visa alcançar o maior número de pessoas para garantir o aumento da cobertura vacinal contra as doenças no município.

Dia D: vacinas contra Influenza, HPV e febre amarela estarão disponíveis em Mossoró neste sábado, 4

Caraubense é morto a tiros a poucos metros de casa no bairro São Severino. O crime aconteceu por volta das 21h desta quinta-feira (2). A vítima, identificada como Edson Linhares da Silva, de 25 anos, teria acabado de sair de sua residência, quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. O delegado Gabriel Nápoli, que estava responsável pelo plantão de Caraúbas nesta noite, afirmou que não houve testemunhas e as informações iniciais não apontaram a quantidade de pessoas que participaram do crime. A motivação também ainda é desconhecida. O caso será investigado pela delegacia do município.

Caraubense é morto a tiros a poucos metros de casa no bairro São Severino

Cidade Verde Março 2022

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