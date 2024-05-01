MCJ: Prefeitura divulga lista e convoca comerciantes para credenciamento

A Prefeitura divulgou nesta terça-feira (30), a relação de comerciantes/ambulantes habilitados ao credenciamento para atuarem nos polos “Mossoró Cidade Junina”.
O procedimento é voltado para vendedores inscritos e habilitados para comercialização nos polos Arraiá do Povo, Cidadela, Arena das Quadrilhas e Estação das Artes (área interna e área externa).
Com o cadastro habilitado, o vendedor deverá realizar o procedimento de credenciamento de 2 a 4 de maio, presencialmente, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, localizado na Praça da Redenção, bairro Centro.
O “Mossoró Cidade Junina” fortalece a cada ano o comércio da cidade, sempre proporcionando a todos os comerciantes/ambulantes uma expectativa de boas vendas e bons lucros.
Confira a lista:
POLO ESTAÇÃO INTERNO
NOME CPF
AISLENE DA SILVA OLIVEIRA **0305349***
ALAIDE ALVES DA SILVA **4328444***
ALCIONE RODRIGUES PEREIRA SILVA **8245047***
ALINE DA SILVA FERREIRA **6971374***
ALINE HOLANDA DE FREITAS **1510044***
ALVANIR MARTINS XAVIER **7322704***
ANA ALICE CARNEIRO DA SILVA ALMEIDA **9581149***
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA **2452345***
ANA CRISTINA FERREIRA DE SALES CAVALCANTE **7737449***
ANA JESSICA FERNANDES DOS SANTOS **1529444***
ANA LUCIA GUARIM **8461640***
ANA RAQUEL DE FRANCA LIMA **2376274***
ANTONIA IRANI GALDINO **2351244***
ANTONIA SILVANEIDE PEREIRA DA SILVA **0747264***
ANTONIO ADRIALISSON SANTIAGO DE SOUZA **7670045***
ANTONIO BERNARDO DA SILVA **3166034***
ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA **2663544***
ARI RODRIGUES FELIPE JUNIOR **9171443***
CARLOS EDUARDO XAVIER **9085684***
CINTIA LUANA ALVES MORAIS **1610548***
CLAUDENICE BENICIO DE SOUZA **2328554***
DAVID OLIVEIRA BEZERRA **7180847***
EDENILSON SILVA DE ALMEIDA **2518765***
ELAINE CRISTINA ALMEIDA DA ROCHA **2219843***
ELIANE FERNANDES DOS SANTOS **3760734***
ELIZANGELA LIMA DO CARMO **5824641***
FABIANA CAROLINA FARIAS MEDEIROS **7203484***
FABRICIA FILGUEIRA DE OLIVEIRA **2885664***
FRANCISCO ALEXSANDRO VIEIRA **1569884***
FRANCISCO CLAUDIO COSTA DAS CHAGAS **7481240***
FRANCISCO DJALMA FREIRE **0010704***
FRANCISCO DOS SANTOS SILVA **0866904***
FRANCISCO MARCELO LOPO **5481148***
FRANCISCO ROGERIO ALVES **2950314***
FRANCISCO SALY EVARISTO **1674444***
FRANCISCO VENANCIO DE PAULA **5682204***
FYAMMA VERUSKA DA SILVA RODRIGUES **1087474***
GENILDO GILDENOR DA SILVA **1243134***
IRAZER DO VALE FERREIRA **7086640***
IRINALDO FERREIRA DO VALE **3160845***
IRIS MICAELE SOARES DA SILVA **9288514***
JEFERSON ERNANES DE SOUZA CABRAL **3400314***
JOAO BOSCO DA SILVA **3162344***
JOILSON MOURA RODRIGUES **6098664***
JONAS ANDRADE DA SILVA **0255754***
JOSE ALLISSON SOARES DA SILVA **5977540***
JOSE DE GOIS FILGUEIRA FILHO **6767324***
JOSE MARTINS DA SILVA **0556704***
JOSENIRA BATISTA DE ARAUJO **3350784***
KALINEIDE VAGNER DE MEDEIROS BEZERRA **3208445***
KLEA SUSY DOS SANTOS **1496047***
LEIDIANE LOPES DA SILVA **2783642***
LINDOILMA DE OLIVEIRA ALVES **0509644***
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS **6560804***
LUIZ CARLOS BEZERRA DE ANDRADE **5186642***
LUZIA COSME DA SILVA **2835674***
MAIRANY SUELY DA SILVA LOPES **4611147***
MARCOS ANTONIO DA COSTA **7951074***
MARCOS AZEVEDO FAUSTINO **9884541***
MARIA APARECIDA FONSECA DE OLIVEIRA **7319594***
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS **2883468***
MARIA DE FATIMA SOARES **7689548***
MARIA DE JESUS SILVA BEZERRA **6190040***
MARIA DO CEU VIEIRA FERNANDES **4489954***
MARIA IVONE GOMES DA SILVA **3714414***
MARIA NEUZA DE CARVALHO CUNHA **2022074***
MOACIR FRANCISCO **7422445***
MONARIA JULIANA DE OLIVEIRA **7594442***
ORIGINAL BEER EXPRESS **4396070***
PATRICIA HANGEL DO SOCORRO ALVES SOUSA **9634064***
PATRICIO DANTAS DA SILVA **6979644***
PAULO HENRIQUE MENDES CUNHA **2506104***
RAIMUNDO NONATO COSTA **3834114***
RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA **2321864***
RICARDO ANDRE ALVES DA SILVA **2663547***
RICARDO OLIVEIRA ALVES **5377040***
SARUZY ALVES MEDEIROS DA SILVA **9527984***
SONARA ROBERTA FERREIRA SANTOS **1892943***
SONIA VERONICA JUSTINO **4395544***
SUELI MARIANO DE SOUZA **2793246***
THIAGO DANTAS VASCONCELOS **5760055***
VANUZA NETA DE FARIAS **9818140***
VERUZA JAQUELINE FERREIRA PINTO **1109540***
WELTON ROBERTO BARBOSA CARVALHO **4764048***
WENIO GERALDO DA SILVA **9546746***
POLO ESTAÇÃO EXTERNO
NOME CPF
ADEMAR FONSECA DA SILVA **8240404***
ADRIANO FERREIRA DA SILVA **5861340***
AFRANIO ANDRADE DE ALMEIDA **9191803***
ALCILENE DOS SANTOS FERNANDES **1590427***
ALCIONE SANTOS DE ALMEIDA **8101055***
ALDENICE ANGELO MENDES DE FARIAS **7487446***
ALDENIR DOS SANTOS MACHADO **1137442***
ANA ALICE DA SILVA BARBOSA **0814694***
ANA CRISTINA DOS SANTOS NUNES **6838944***
ANA PAULA CARVALHO OLIVEIRA **3013240***
ANA PAULA RODRIGUES DE LIMA SANTOS **3442694***
ANA PAULA TELES DA FONSECA **3764804***
ANDRE LOPES BEZERRA **2953714***
ANGELA MARIA FERREIRA DE SOUSA **4321449***
ANTONIA LIMA DA SILVA **7742714***
ANTONIO DAMIAO MEDEIROS DE FREITAS **0745004***
ANTONIO GENIVAL DE MOURA **8761344***
ANTONIO LAZARO DE LIMA **6990554***
BENEDITA FRANCENILDA DA SILVA **3394344***
BERCLIS MENDES GOMES **9996208***
BONY CLEYTON DA SILVA TAVARES **7805149***
CARINA MENDES SOARES **5578641***
CAROLAYNE THAMIRES SILVA MEDEIROS **4548604***
CEZIMAR RODRIGUES DE SOUSA **8806464***
CICERA ISMENIA DE LIMA DA SILVA **8992953***
CLENIO ANTONIO DE OLIVEIRA **2561345***
DALCICLEIDE SOARES DA SILVA **3005048***
DALVANIRA VIANA GOMES **2729842***
DAMIAO FIRMINO DE QUEIROZ **3608314***
DAMIAO MARCELINO DA SILVA **2493884***
DARLAN BORGES FERNANDES **0931794***
DENIS DE OLIVEIRA SOUZA **8807354***
DOMILSON DANTAS DE SOUZA **1742724***
EDINEIDE MORAIS PASSARINHO **7189443***
EDSON MEDEIROS DA COSTA **0760664***
ELEIDE MARIA DA SILVA **9966347***
ELINETE DE HOLANDA ALMEIDA **4382147***
ELIZABETE MONTEIRO CHAGAS **1774046***
EMANUELLY KARLA DANTAS DE ALMEIDA **1368740***
ERINALDO FERREIRA DE LIMA **6487874***
ETEVALDO BALBINO DA COSTA **7901944***
FABIANO FLORENCIO DE LUCENA **4620940***
FABIO FERREIRA DA SILVA **7728948***
FERNANDA ARETUZA CAMARA **6335340***
FLAVIA RAQUEL ALVES DA SILVA **7173043***
FLAVIO HENRIQUE BARROS DE SOUSA **3492224***
FRANCILENE DA COSTA MENEZES **9658354***
FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA **0622744***
FRANCISCA CHAGAS DE SOUZA **5555547***
FRANCISCA CRISTINA PEREIRA **3414245***
FRANCISCA DIANA GALVAO **8491134***
FRANCISCA ELOIA DA SILVA **6280140***
FRANCISCA IVA PEREIRA DA SILVA **8721374***
FRANCISCO ALBERTO TAVARES **2460194***
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA **3751584***
FRANCISCO EDER JUNIOR DA SILVA **1175749***
FRANCISCO GIRLIANO LIMA DA SILVA **0495040***
FRANCISCO NETO CHAGAS DE OLIVEIRA **8394494***
FRANCISCO ORIVELDO FERREIRA DA SILVA **6526540***
FRANCISCO UBIRATAN DA SILVA **0412514***
GEDSON WILSON DE MEDEIROS GUEDES **2657104***
GEOVAN PEREIRA DA TRINDADE **1638940***
GERUSA MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS **6507338***
GESSICA KEYTTY VIEIRA DA SILVA SOUZA **2365074***
GISLAYNE CRISTINA VIEIRA SANTOS **1078484***
HIGO TACIANO ROSADO MORAIS **1272274***
IDIVANILDA ALVES MEDEIROS **4892194***
IRANILSON DIAS DA SILVA **7232241***
IRENE CRISTINA DA COSTA GUEDES **8004294***
ISADORA GIRLLIANNE SILVA DE MACEDO **5750943***
IZAAC SABINO DA COSTA **6607740***
IZAGUANA JESSICA DANTAS DE LIMA **1482341***
JACIRA ALVES PEREIRA DE SOUZA **2224244***
JAILSON HENRIQUE DA SILVA **9526449***
JANDUIR LEITE BATISTA **0333124***
JEFFERSON RANIERY RODRIGUES DA SILVA **4385564***
JESSICA ALINE MARTINS DE OLIVEIRA **1097564***
JONAS DA SILVA RODRIGUES **5416740***
JOSE BARBALHO NETO **8540564***
JOSE BERNARDO DA SILVA **2388384***
JOSE CICERO DE SOUZA JUNIOR **2670044***
JOSE DOS SANTOS DA SILVA **9407440***
JOSE EDSON DA SILVA LIMA **6862040***
JOSE ITAMAR GOMES DA SILVA **4581594***
JOSE PEREIRA DE MESQUITA FILHO **3009783***
JOSSICLEA ALVES FILHO **2308264***
JOSUEL GERALDO DA SILVA **2365494***
KALIDJA EMANUELA DOS SANTOS **2611140***
KASSIA SHIRLENE ALVES DA COSTA **7200843***
KENYO RICARTE PAIVA DA SILVA **2691745***
KRISTINE DIERLLE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA **2600640***
LEIDIANE COSTA DA SILVA **7186142***
LELIANY CORDEIRO DA SILVA **0260247***
LEONARDO PINTO PEIXOTO **7438547***
LINDOMAR ANDRADE DE SOUSA **7495349***
LIVONALDO OLIVEIRA DE SOUZA **6722344***
LUCAS VITOR PEREIRA **0047849***
LUCIA HELENA ALMEIDA DA ROCHA SOUSA SANTOS **3629894***
LUIZ ANTONIO DE MOURA **5243824***
LUIZA FERNANDES DE SOUZA **9331349***
LUNNE RAFAELA FERREIRA SILVA **0221014***
LUZIA GOMES DA SILVA **8421804***
MARCILIA MERCIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA **1626442***
MARCIO GLEDIO OLIVEIRA DA SILVA **4093224***
MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUZA **6649754***
MARIA ABIGAIL CARTAXODO CARMO **3936303***
MARIA ALCILENE DA COSTA **2168234***
MARIA ALZINEIDE DO NASCIMENTO **6479704***
MARIA CELES DE LIMA SILVA **3497749***
MARIA CELIA ARRUDA **3020674***
MARIA CRISELDA SOARES **8427442***
MARIA DA CONCEICAO DA MOTA **4665841***
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA AQUINO **6263148***
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES **6504824***
MARIA DE FATIMA MEDEIROS GUEDES **6308734***
MARIA DO SOCORRO MOURA SALUSTINO **4483834***
MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DA SILVA **6785848***
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES **2760040***
MARIA ELINA DOS SANTOS **5531304***
MARIA ELIZETE BORGES DA SILVA **8771394***
MARIA ERISELIA PEREIRA MAIA DE LIMA **7032174***
MARIA GABRIELA DIAS CESARIO **9478842***
MARIA GILCIMAR DE FREITAS SILVA **4271114***
MARIA ISABEL DE OLIVEIRA **2229124***
MARIA KATYANE DE SOUZA REIS **0503344***
MARIA KELLY DA SILVA **3228047***
MARIA LUZINEIDE DA SILVA **9620894***
MARIA NAZARENA CORDEIRO **8716104***
MARIA RITA VIEIRA DOS SANTOS **8538947***
MARILENE JALES DA CUNHA **0698094***
MARIO COSTA E SILVA **8887834***
MAURO GUARIM DE OLIVEIRA **8817540***
MILIENY KARLA MENEZES DE SOUZA **2161243***
NEUZITA MARINA DA SILVA **0667684***
NILTON GALDINO DE OLIVEIRA **4930934***
NILZETE FERNANDES DA SILVA **3365540***
PALOMA NASCIMENTO DA SILVA **7796354***
PAMELA LUANA ALVES DE MELO **3046247***
RAFAELA COSMO FLORENCIO **2901843***
RAIMUNDA DA CONCEICAO DIAS **7868244***
RAIMUNDA ODETE DE OLIVEIRA **6217204***
RAIMUNDO FLORENCIO DA SILVA **3696948***
RAIMUNDO VERISSIMO DA SILVA NETO **6891534***
RAWLYNSON DE SOUZA FERREIRA **1509244***
REISIMAR FRANCA DIAS **3395288***
RICARDO ALEX DAS CHAGAS OLIVEIRA **1024754***
RITA DINIZ DA SILVA LIMA **1194642***
RITA MARIA LOPES BEZERRA **3385543***
ROSEANE BEZERRA DA SILVA **3196041***
SANDRA LUCIA DE MEDEIROS **6382745***
SANICLEIA COSME DA SILVA **9896242***
SILVANA JUSTINO DE MEDEIROS **3696442***
SONIA KATIANA FERNANDES DE ARRUDA **7799245***
SORAYA TARGINO COSTA **9431564***
STEFANIE ARAUJO FERNANDES **0593764***
SUIANE INGRIDE SANTIAGO DE SOUZA **3801248***
UZIELENE CAMARA DA SILVA **1629674***
VALDECI DE SOUZA **4756624***
VANUSKA MARIA DE GOIS MEDEIROS ALBUQUERQUE **0325654***
VERA NILCE PEREIRA DE OLIVEIRA **7904235***
VILMA MARIA DA SILVA **1897904***
WANDEFRAN PEREIRA DE OLIVEIRA **7194864***
WIGNA DE BEGNA VIEIRA **9412947***
WILDENEIDE VIEIRA BATISTA **1916349***
WLADINE MARQUES RAMIRES SILVESTRE **9203284***
ZELIA BEZERRA PIMENTA **9321298***
ZIVANEIDE DE SA GOIS **6370330***
ZUELENE DANTAS DE SOUZA **8130564***
POLO CIDADELA
NOME CPF
ADRIANA KENDES GOMES DA MOTA **4739638***
ADRIANA LUCIA DUARTE DO COUTO SILVA **5080241***
ADRIELE PASCALY COSTA PEREIRA **9611341***
ALBERTO HOLANDA MEDEIROS **4754534***
ALEXANDRA GOMES MARQUES FERREIRA **7400345***
ALEXANDRE COSTA DA SILVA **7994344***
ALICE NICOLE DE SOUSA RODRIGUES **6507374***
ALTAMIR DE SALES DE SOUZA NETO **3859130***
AMANDA DE AZEVEDO BORGES **5991041***
ANDRE CAMARA DE FREITAS **0457140***
ANGELICA HELETILA VERAS SALDANHA **1733634***
ANTONIO FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO **0421744***
ANTONIO LEONARDO COSTA **6266084***
CAIO VICTOR COSTA DE SOUSA **1736304***
CARLOS EMANUEL DA SILVA **5584224***
CECILIA MELO DE FARIA FERNANDES **8524847***
CLAUDIA MAYARA TORRES GONCALVES **7679233***
CLOVES ALVES DE FRANCA NETO **5351942***
CRISTIANNY FERNANDES DE QUEIROZ **1758544***
DANIEL BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO BARROS **0611742***
DOUGLAS FONTES DE MELO **4497741***
EDILBERTO GONZAGA LINS FILHO **8355948***
EDVAN DELFINO FIGUEIREDO **0897104***
ERIK LUIZ ALVES SANTANA **6081646***
FABIO PEREIRA DA SILVA **9593894***
FRANCISCA FILGUEIRA DA SILVA **8474097***
FRANCISCA LIDIANE ALVES SA **7055940***
FRANCISCA SIMONE DA SILVA **9599674***
FRANCISCO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR **7514647***
FRANCISCO CHAGAS COSTA **3732274***
FRANCISCO CIDNEY DO NASCIMENTO **6144646***
FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS NETO **6710484***
FRANCISCO HELIO DANTAS **8402694***
FRANCISCO LAERTE SALVADOR LOPES **2948684***
FRANCISCO ROQUE PEREIRA NETO **7069045***
GABRIELA GIL DE LIMA **2643540***
GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA **0314440***
JOAO PAULO DANTAS APOLONIO **4481034***
JOSE CARLOS BARBOSA **5083104***
JOSE EDSON CARDOSO **5679334***
JOSE GILBERTO CARVALHO **8098064***
JOSE MARIA DO COUTO **0620964***
JOSE ROBERTO ALBUQUERQUE CORREIA LIMA **5609242***
JOSEIVO DANTAS DE BRITO **9950549***
JULIA GRACIELLY ALVES **9481446***
JULIO SERGIO BORGES **9612014***
KALIANE DA SILVA ALMEIDA SANTOS **4117404***
LENIVALDO ALVES DA SILVA **5246942***
LEODECIO FRANCISCO DOS SANTOS **8245634***
LINDON JONHSON DA SILVA **6070148***
LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA **2929774***
MANOEL HERCULANO XAVIER NETO **1328704***
MARCIO ROGERIO DANTAS **0374754***
MARCONDES GOMES DE LIMA **2383244***
MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DE LIMA (OLINDA BEER) **3856934***
MARIA BARACHO DA CUNHA **0008984***
MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO **1728634***
MARIA EUDENE DA SILVA CARDOZO **4926524***
MARIA ISABEL ARAUJO FERNANDES DE QUEIROZ **9438714***
MARIA ZULEIDE MARINHO **0199254***
MAXIMIRA NASCIMENTO DE FRANCA MULLER **9652604***
PAULO CESAR DANTAS DA FONSECA **2592374***
PAULO EVERTON CELESTINO **5530340***
RAIMUNDO BEZERRA DA COSTA **8449474***
RAIMUNDO VIEIRA **7109304***
RAPHAEL CARLOS BRITO LIMA **9849547***
RAQUEL DE OLIVEIRA ALVES **6006164***
ROBERTO MARQUES FAGUNDES **7394454***
RONIELLE DANTAS DA SILVA **5957141***
SALENILDA SOARES FIRMINO **4987049***
SANTO DOCE/MILENA FORTE DOS SANTOS **9238484***
SEBASTIAO ISRAEL CARDOSO MARTINS **1162740***
SEMIDEMES LIDUINA DE SOUSA **2961804***
SEVERINO BATISTA DOS SANTOS **0322747***
SHEILA MARIA DANTAS **0674143***
STHEFANNY RAIANY DE OLIVEIRA SANTANA **7738314***
TANIA MARIA DE SOUSA **7359194***
TARLEON DA SILVA DE SANTIAGO **3050114***
THAISA LORENA PEREIRA DA SILVA FRANCA **3554624***
VAGNO BASILIO WLADIMIR BEZERRA LINHARES **4951748***
VALDENIR MENDONCA DA SILVA **5205524***
VALQUIRIA ALVES DE OLIVEIRA **7321144***
VICTOR BRUNO FREITAS PEREIRA **1900094***
POLO ARENAS DAS QUADRILHAS
NOME CPF
ADNA MENDES **5220849***
ANTONIO CAETANO DE MORAIS **178407***
BRUNA BRAGA DE ARAUJO **6538734***
CLEDSON LOPES DE FREITAS **0102146***
ELENICE BEZERRA DA SILVA **9791347***
FLAVIO DE ASSIS DE ANDRADE VIEIRA **3058346***
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE FREITAS **8705644***
GILVANIA BEZERRA MORAIS **5870914***
JAIME MOREIRA DA SILVA **6959540***
JANILSON SILVEIRA FERNANDES **5833749***
JEDSON LUCAS MOURA DE SOUZA **9036074***
JOSE FRANCINALDO DANTAS **2395084***
JOSE MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS **7339674***
MARIA DALVANETE DE ARAUJO **3064624***
MARTA CELIA COSTA DE OLIVEIRA **3269594***
OTAVIO DA SILVA MOURA **5865234***
ROSA MARIA BRAGA **2641545***
SONIA MARIA DE SOUZA **8817404***
SUELY KELLY ANDRADE DE LIMA **1919540***
POLO ARRAIÁ DO POVO
NOME CPF
ALANA LINDINHA OLIVEIRA DE MEDEIROS **4881243***
ANA CLAUDIA PEREIRA DE MEDEIROS **0683326***
ANTONIA FREITAS COSTA **0036574***
BEZALIEL MENDES GOMES **4943847***
CASSIA KELLY SANTANA COSTA **6818454***
CLEIDEJANIO SOARES GOMES **0052754***
DAVID CIRILO DA SILVA **4418714***
DILMA DE MIRANDA SOUZA **6472604***
FLAVIO GOMES DE MEDEIROS **5126244***
FRANCINILMA PEREIRA DE SOUSA MIRANDA **5522144***
FRANCIRLEIDE MEDEIROS DA SILVA **4578246***
FRANCISCA CILENE DA SILVA CUNHA **0772404***
FRANCISCO DERIVAN DOS SANTOS **4.706.4***
FRANCISCO FREIRE SANTANA **3.207.5***
G E DE O JUNIOR PROMOCOES **0250210***
JOAO CLEMENTINO DE LIMA **1871941***
JOAO GUARIM DE OLIVEIRA **2786414***
JOSE GOES FILGUEIRA FILHO **6.767.3***
LIGIANNE DE MEDEIROS PEREIRA SALES COSTA **3718024***
MARCOS VINICIUS SOUZA COSTA **6970794***
MARIA BENILDE BRAGA GOIS **2660473***
MARIA DELMA DE ARAUJO **2713449***
MARIA KETCIA REJANE DE SOUZA **9350046***
MILENE MEDEIROS LOPES **3727741***
NELI MARIA DANTAS BARROSO **9265342***
SANDRA MARIA SILVA DE SOUZA **9713634***
SOMARIA BORGES DA SILVA **2.742.4***
VANEIDE ROCHA DA SILVA **1513134***
VANESSA HELEN GOIS LIMA **4221853***
WANDERLAN SANTANA DE MATOS **6748800***
WELLINGTON SIMAO DA SILVA **8339205***
WESCLEY SOARES XAXA MEDEIROS DE CARVALHO **1034034***
WILDER ROBERIO DE OLIVEIRA SANTOS **8356146***