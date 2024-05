MCJ: Prefeitura divulga lista e convoca comerciantes para credenciamento

Confira LISTA de convocados> O procedimento é voltado para vendedores inscritos e habilitados para comercialização nos polos Arraiá do Povo, Cidadela, Arena das Quadrilhas e Estação das Artes (área interna e área externa). Com o cadastro habilitado, o vendedor deverá realizar o procedimento de credenciamento de 2 a 4 de maio, presencialmente, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, localizado na Praça da Redenção, bairro Centro.