MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 02/05/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ

Faltando 30 dias para o início MCJ 2024, Arraiá do Povo começa a ser montado na Feira do Bode e Arena Deodete Dias está quase concluída na Rio Branco

Prefeitura divulga lista comerciantes credenciamento para trabalhar no MOSSORÓ CIDADE JUNINA 2024

Mossoró registra saldo de mais de 1 mil empregos no mês de março

Com legislação clara e objetiva, prefeito Allyson Bezerra espera que atualização do Plano Diretor de Mossoró impulsione desenvolvimento de Mossoró nos próximos anos

Com redução do volume de chuvas, Secretaria Municipal de Agricultura instala poço que abastece polo Alagoinha e realiza manutenção em acessos de sete comunidades rurais em Mossoró

Ufersa prepara edital de concurso público com 11 vagas para ser publicado no próximo dia 6 de maio

Prefeitura de Mossoró libera vacina contra a gripe para o público em geral

ESTADO

São Francisco do Oeste e Tenente Ananias receberão UBSs pelo Novo PAC; investimento é de R$ 3,6 milhões

52 mil pessoas farão as provas do Concurso Nacional no próximo domingo, nas regiões de Natal, Caicó e Mossoró no Rio Grande do Norte

Governo do RN assina ordem de serviço para sinalização turística do Geooparque na região Seridó

Monitor de seca: aumento de chuvas reduz áreas secas no RN

POLICIAL

Assassinos da advogada Brenda e do cliente dela tem relação com grupo de extermínio com policiais envolvidos; Um PM está preso

Pernambucano assassinado nas Malvinas teria sido “julgado” por “Tribunal do Crime” antes de ser morto

Governo do Estado, através da SEAP oferece R$ 10 mil reais de recompensa para quem der informações que leve a recaptura dos fugitivos da Penitenciária Rogério Coutinho Madruga.

Acidente tira a vida do gerente do Atacarejo de Apodi na RN 223 e agricultor pilotando moto bate em caminhão parado na RN 015 e morre

Em Pau dos Ferros-RN, segurança natural de Taboleiro Grande é morto por 3 assaltantes em aniversário de amigo no bairro Manoel Deodato

Em Itaú-RN, cidadão é assassinado no bairro da Felicidade com oito tiros de espingarda calibre 12 no dia do trabalhador

NACIONAL

Temporais no RS afeta 104 municípios; já foram registrados 10 mortos, 11 feridos e tem mais de 20 desaparecidos: 'Nós não teremos capacidade de fazer todos os resgates', diz governador Eduardo Leite; Lula diz que o Governo Federal vai enviar ajuda que precisar e nesta quinta-feira visita algumas áreas alagadas

Fed segurar taxa de juros em 5,5% e expõe preocupação com inflação

Agência Moodys altera de estável para positiva a percepção de crédito no Brasil, mesmo com taxa de juros na casa de 10,75%, em função de políticas de governo mais robustas

Lula critica “companheiros” por convocação errada que deixou ato pelo dia do trabalhador esvaziado em São Paulo; durante o ato, Lula pede votos antecipados para Boulos e adversários dizem que vão levar o caso a Justiça Eleitoral

Há exatos três décadas, o mundo perdia o piloto tri campeão mundial de fórmul 1 Aiton Sena, em acidente na pista Imola, na Itália