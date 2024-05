Mossoró registra saldo de mais de mil empregos em março; setor de serviços foi o que mais empregou

Mossoró obteve a segunda posição entre os 167 municípios potiguares, com uma diferença de apenas 415 vagas para Natal–RN. O setor que mais empregou na cidade em março foi o de serviços, com saldo de 1.017 postos de trabalho com carteira assinada. Destaque ainda para os segmentos de comércio, construção e indústria, que também registraram um volume positivo de vagas. Os números do Caged também mostram que, nos últimos 12 meses (de abril de 2023 a março de 2024), Mossoró foi a cidade do Rio Grande do Norte que mais gerou empregos, totalizando 9.023 vagas.





Mossoró segue contabilizando números expressivos na geração de postos formais de trabalho. Em março deste ano, a cidade registrou saldo positivo de 1.176 vagas, conforme dados oficiais do Ministério do Emprego e Trabalho (MTE), divulgados nesta terça-feira (30) por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).



Os números comprovam que as ações executadas pela Prefeitura de Mossoró no que se refere à geração de empregos têm refletido significativamente na efetivação das vagas de trabalho, como destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Frank Felisardo.



“Primeiro gostaríamos de parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras por este dia tão importante, e dizer que ferramentas como o ‘Painel de Empregos’, somadas a iniciativas como a desburocratização para instalação de empresas e investimentos em obras por meio do programa ‘Mossoró Realiza’, fazem com que a cidade se torne um ambiente favorável para a geração de novas vagas de trabalho”, ressaltou.



Os números do Caged também mostram que, nos últimos 12 meses (de abril de 2023 a março de 2024), Mossoró foi a cidade do Rio Grande do Norte que mais gerou empregos, totalizando 9.023 vagas, bem à frente de Natal-RN, segunda colocada, que somou 6.141 postos de trabalho formais no período.