Mil pequenas cirurgias mensais são realizadas no PAM do Bom Jardim

A Prefeitura Municipal de Mossoró ampliou o número de pequenas cirurgias no Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado (PAM do Bom Jardim). Quase mil pequenos procedimentos cirúrgicos são realizados por mês naquela unidade.



Cerca de trezentas pessoas são atendidas todos os meses, sendo que cada uma delas pode realizar diversos procedimentos num mesmo atendimento. Isso gera benefícios diretos à população, ou seja, não sendo necessário realizar vários agendamentos.



Vanuza Maria da Silva, moradora da comunidade rural Alagonhia, é uma das pacientes que buscaram o serviço na manhã desta quinta-feira (2). "É muito importante esse procedimento, porque as coisas são muito difíceis para fazer particular. A gente não tem condições e aqui é muito importante a oferta disso. Eu pelejava muito tempo para tirar esses sinais, não dava certo particular, não tinha condições. Agora pelo SUS está dando certo, Graças a Deus", declarou.



Já Maria Pereira, moradora do bairro Santo Antônio, destacou a importância do serviço ofertado na rede de saúde do Município. "A UBS me deu o encaminhamento e eu fui para o médico de pele que já me deu a transferência para o PAM. É um serviço muito bom para a gente, porque a gente nunca vai ter condições de ir pagar uma cirurgia e o SUS dá essas pequenas cirurgias", disse a aposentada.



"É muito importante pra gente, porque pra pagar já é um pouco mais difícil. E tendo pelo SUS é mais gratificante. Está tudo mais ágil e fácil aqui no PAM com mais médicos disponíveis", contou Técia Luzia, dona de casa.



A população que necessita do serviço busca a Unidade Básica de Saúde (UBS), que realiza o agendamento encaminhando o paciente ao procedimento. "Estamos com pequenas cirurgias durante a semana. São realizados procedimentos de retirada de sinais, lipomas, unhas encravadas, por exemplo. O paciente faz tudo pela regulação, pelo postinho de saúde que encaminha até o PAM", explicou Maria José, diretora do PAM do Bom Jardim.