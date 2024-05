Guia de gerenciamento de criptografia: integre criptografia e NFTs em aplicativos móveis

Para desenvolvedores de aplicativos que buscam novas maneiras de envolver os usuários e monetizar o conteúdo, o mundo em constante evolução das criptomoedas, tokens e tokens não fungíveis (NFTs) apresenta novas possibilidades. Mas existem regras da Apple App Store e da Google Play Store que você deve seguir ao integrar essas tecnologias.

Esta postagem abordará algumas das coisas mais importantes a serem consideradas ao desenvolver aplicativos móveis para iOS e Android que usam criptomoedas, tokens e NFTs.

Diretrizes para App Store

Loja de aplicativos da Apple

O rigoroso processo de revisão da Apple garante a segurança e a confiabilidade de todos os aplicativos vendidos na App Store. O objetivo é manter alta a qualidade do aplicativo iOS, embora isso possa tornar o processo de aprovação mais demorado.

A única maneira de extrair criptomoedas dentro de um aplicativo é por meio do processamento fora do dispositivo, que inclui mineração em nuvem. Os desenvolvedores que se registraram como entidade podem oferecer carteiras que armazenam moeda virtual legalmente.

Os aplicativos devem implementar compras no aplicativo como meio de desbloqueio de recursos e funcionalidades, em vez de depender de mecanismos de terceiros, como credenciais de licença, códigos QR, criptomoeda, etc. Os serviços sobre NFTs podem ser vendidos por meio de compras no aplicativo. A loja da Apple também oferece amplas opções para integração de bots de negociação como Trader AI para opções de negociação autênticas.

Os aplicativos podem permitir que os usuários vejam seus NFTs, mas possuir NFTs não lhe dará acesso a nenhum recurso ou capacidade especial. Os aplicativos devem evitar direcionar os usuários a métodos de compra que não sejam vendas no aplicativo, ao mesmo tempo que permitem que os usuários explorem livremente coleções NFT controladas por terceiros.

Loja de aplicativos do Google

O Google Play vê o conteúdo criado no blockchain como ativos digitais que são tokenizados e protegidos por um blockchain. Os usuários devem comprar, manter ou trocar criptomoedas somente por meio de serviços verificados em jurisdições legais. Os aplicativos não podem ser usados para mineração de criptomoedas. No entanto, os usuários podem se conectar com bots de negociação confiáveis, como o Trader AI, autorizados para negociações lucrativas.

Os apps que vendem ou permitem que os usuários ganhem dinheiro com ativos digitais tokenizados devem declarar isso usando o formulário Recursos financeiros na seção Conteúdo do app no Play Console. Os aplicativos que incorporam ativos digitais tokenizados, como NFTs, devem seguir a política de jogos de azar com dinheiro real no Google Play. Os ativos digitais tokenizados representados por produtos no aplicativo devem ser claramente rotulados como tal.

Não é justo receber algo de valor monetário de outros aplicativos em troca da chance de obter um NFT cujo valor é incerto.

Além disso, a Playstore proíbe explicitamente a publicidade ou a glorificação de quaisquer possíveis lucros provenientes de negociações ou jogos.

Como o aplicativo STEPN facilita o uso da criptografia?

Tanto a Apple App Store quanto a Google Play Store emitiram um conjunto de recomendações sobre a incorporação de criptomoedas, moedas e tokens não fungíveis (NFTs) em aplicativos móveis. Uma experiência de usuário segura e consistente é o objetivo desses padrões, que servem como modelo para os desenvolvedores. A interpretação e implementação destas normas, no entanto, podem diferir na realidade.

O aplicativo STEPN, que pode ser encontrado na App Store, é um exemplo de produto que desafia as normas habituais. Com seu método de ativação inovador, o STEPN se destaca na multidão de aplicativos. O código de ativação deve ser solicitado à comunidade através do Discord, que é diferente do sistema de registro usual.

Ao entrar no aplicativo, os usuários podem importar uma carteira existente ou criar uma do zero usando uma frase inicial e uma senha extra.

Esta etapa enfatiza a segurança. A carteira possui todos os recursos usuais, incluindo transferência e recebimento de dinheiro, e ainda possui um mecanismo de troca embutido, para que as transações sejam tranquilas.

O aplicativo informa aos clientes que todos os seus NFTs serão momentaneamente restritos no aplicativo no momento em que tentarem comprar um novo NFT.

Tudo na conta de gastos está atrelado ao STEPN Sparks, que pode ser comprado principalmente por meio de transações com cartão de crédito, embora o uso exato desses tokens criptográficos ainda esteja no ar. Alguns jogadores na discórdia mencionaram o GMT como um mecanismo de nivelamento potencial.

Conclusão

Visibilidade e racionalidade são cruciais no mundo em constante mudança da inclusão de criptografia em aplicativos móveis.

Se os desenvolvedores forem honestos com as lojas de aplicativos e aceitáveis em seus procedimentos, como demonstra o aplicativo STEPN, eles poderão ultrapassar os limites das normas padrão.

Manter as linhas de comunicação abertas com as lojas de aplicativos, especialmente os pesos pesados da indústria, como Google e Apple, melhora a colaboração. Seguir as suas estruturas de partilha de receitas, que normalmente envolvem uma partilha de 70-30, facilita ainda mais esta colaboração. Provavelmente haverá cooperação entre os desenvolvedores se eles permanecerem dentro dessas limitações, descreverem adequadamente os recursos vinculados à criptografia e aos NFTs e seguirem as regras.

Seguindo essas diretrizes, os desenvolvedores podem promover uma conexão mutuamente benéfica com lojas de aplicativos e abrir as portas para novos recursos. A colaboração entre plataformas e desenvolvedores de aplicativos está se tornando mais importante no campo criptográfico em evolução. Isto ajudará a moldar as próximas gerações de aplicações móveis, mantendo ao mesmo tempo um equilíbrio entre criatividade e conformidade.