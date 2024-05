Gerenciadores de senhas para aumentar a segurança criptográfica: saiba como

O fato de as pessoas não serem boas em criar senhas aleatórias ou exclusivas é um dos principais motivos pelos quais os gerenciadores de senhas são tão úteis para armazenar criptografia. Quando não têm uma solução adequada, as pessoas reutilizam senhas, o que é compreensível, visto que a maioria das pessoas precisa lembrar de 50 a 150 senhas.

Uma das coisas mais importantes que você pode fazer para fortalecer sua segurança online este ano é educar-se sobre o tema senhas seguras.

Para saber a importância de armazenar criptografia por meio de um gerenciador de senhas, aqui estão alguns benefícios a serem considerados;

Não à duplicação de senha

A melhor maneira de se proteger contra riscos online é usar senhas aleatórias e exclusivas. Um importante provedor de gerenciamento de senhas descobriu que senhas fracas ou repetidas são a causa de 81% das violações de dados.

Isso significa que um invasor pode obter acesso a duas contas – sua conta bancária e suas contas de mídia social – com o roubo de apenas uma senha, duplicando assim sua vulnerabilidade. O invasor terá uma situação extremamente fácil com essa situação se você tiver usado a mesma senha 5, 10 ou 25 vezes ou mais em sites diferentes.

Testamento Digital

Ter um testamento digital é outra grande vantagem de usar um gerenciador de senhas. Pessoas em famílias e grupos também podem se beneficiar disso. Em caso de falecimento ou demissão de um integrante da empresa, os demais integrantes poderão acessar as credenciais bloqueadas por meio de testamento digital em um gerenciador de senhas.

Isto facilita o fornecimento de acesso a aplicações críticas, mas apenas se um evento importante assim o exigir. Quando alguém próximo a você falece, isso é essencial para que seus entes queridos possam acessar suas contas bancárias e cofres.

Disponibilidade entre dispositivos

Suas credenciais são armazenadas com segurança na nuvem com software de gerenciamento de senhas. Você pode acessá-los de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, e frequentemente até usar os recursos de autenticação integrados do seu smartphone, como Face ID ou Touch ID. Uma senha mestra desbloqueia o cofre e permite acesso a todos os outros programas, incluindo o navegador da web.

Portanto, se algum site exigir credenciais de login, o gerenciador de senhas aparecerá como um pop-up.

A partir daí, você pode escolher as credenciais de usuário que deseja usar para acessar aquele site específico. Para o mesmo propósito, você também pode negociar bots como x bitcoin club, que protegerão seu histórico comercial e permitirão uma experiência comercial lucrativa.

Vantagem de segurança

Para garantir ainda mais o acesso seguro às suas senhas e impedir o acesso de agentes prejudiciais, os gerenciadores de senhas fornecem recursos de segurança adicionais, como monitoramento da dark web e autenticação de dois fatores.

Para negociar moeda digital em diversas exchanges de criptomoedas, esta medida de segurança é essencial. Se quiser saber se pessoas mal-intencionadas obtiveram acesso às credenciais da sua conta, você pode verificar a dark web para ver se elas foram comprometidas.

Uma senha mestra para todos

Muitas pessoas deixam memorandos em uma mesa ou em seus telefones como senhas, o que os deixa abertos a invasores e outros malfeitores. Os gerenciadores de senhas armazenam com segurança todas as senhas na nuvem devido às características confidenciais dos dados que contêm, monitorando-as constantemente em busca de ameaças.

Tudo que você precisa lembrar é a senha mestra para acessar o cofre de senhas. Isso eliminará a necessidade de memorizar senhas adicionais.

Como encontrar o gerenciador de senhas certo?

Depois de ler os benefícios mencionados acima da instalação de um gerenciador de senhas para sua carteira criptografada, agora é a hora de identificar como encontrar um gerenciador de senhas adequado. Aqui estão as principais características que você deve procurar em um gerenciador de senhas;

Os modelos de criptografia de conhecimento zero e a criptografia ponta a ponta garantem que ninguém, incluindo o provedor, possa decifrar ou acessar os dados criptografados armazenados na nuvem. Isso inclui criptografar dados localmente antes de transmiti-los para lá.

Autenticação de dois fatores (2FA) com várias cópias bem posicionadas de códigos de recuperação

Pessoas que desejam controle total sobre seus cofres de senhas podem usar recursos de auto-hospedagem.

O método de desenvolvimento de código aberto atinge o mais alto nível de transparência de segurança, tornando o código visível para todos no ecossistema.

A melhor abordagem para manter a fé em uma solução de código aberto é auditá-la regularmente por empresas de segurança terceirizadas confiáveis para encontrar erros e propor soluções. É por isso que você também precisa integrar bots de negociação como o x bitcoin club para adicionar um player extra de segurança à sua carteira criptografada.

Proteja suas carteiras criptografadas agora!

O uso de um gerenciador de senhas adiciona um grau extra de proteção contra hackers, esquecimentos e outras circunstâncias imprevistas. Considerando todas essas características, fica claro que as soluções tecnológicas são o caminho a seguir para o gerenciamento de senhas.

Portanto, essas soluções podem gerar senhas fortes, alertar os usuários sobre sites fraudulentos e criptografar e armazenar com segurança suas credenciais, proporcionando tranquilidade.