Autoridades confirmam 66 óbitos e 101 desaparecidos no RS

Equipes de salvamento de vários estados e do Governo Federal informam que já retiraram mais de 10 mil pessoas das áreas de risco. Neste domingo, 5, o presidente Lula volta a se reunir com o governador Eduardo Leite e dezenas de prefeitos, em Portalegre, capital do Rio Grande Sul, para reforçar o trabalho de salvamento e já ir projetando a reconstrução de centenas de municípios afetados pelo maior desastre climático da história.

Chegou a 66 o número de pessoas mortas pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul (RS), conforme o último boletim da Defesa Civil divulgado às 9h deste domingo (5). Outros seis óbitos continuam em investigação e 155 pessoas ficaram feridas. Há ainda 101 pessoas desaparecidas.

Neste domingo, 5, o presidente Lula voltou ao Rio Grande do Sul, para, novamente, se reunir com o governador Eduardo Leite, buscando meios para socorrer as vítimas e já ir projetando a reconstrução dos estragos causados pelo maior temporal de todos os tempos até agora.

Na primeira visita, Lula e Eduardo Leite, que são adversários políticos, sentaram e concordaram com um socorro integrado as vítimas da cheia no RS. Diversos outros estados brasileiros enviaram ajuda. Celebridades de várias partes do Brasil também enviaram ajuda financeira e estrutura.

As autoridades do Governo Gaúcho estimam que mais de 10 mil pessoas foram resgatadas até agora.

O número de óbitos superou a última catástrofe ambiental do estado em setembro de 2023, quando 54 pessoas morreram devido à passagem de um ciclone extratropical. As autoridades afirmam que este é o pior desastre climático da história gaúcha.

As chuvas também obrigaram 95,7 mil pessoas a abandonarem suas casas, entre 80,5 mil desalojados e 15,1 mil desabrigados. Ao todo, as chuvas já afetaram 707,1 mil pessoas no estado. Dos 497 municípios gaúchos, 332 foram afetados pelas fortes chuvas, o que representa 66% das cidades do RS.

Ainda conforme o governo, mais de 420 mil pontos no estado seguem sem energia elétrica e 839 mil residências (27%) sem abastecimento de água.

As chuvas também provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Neste domingo (5), são registrados 113 trechos em 61 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.

Devido à cheia do lago Guaíba, em Porto Alegre, a prefeitura da capital pediu para os moradores racionarem água diante da interrupção do funcionamento de quatro das seis estações de tratamento. A mesma orientação foi passada por dezenas de outros prefeitos.

Diversas áreas de Porto Alegre foram inundadas após o lago Guaíba, que atravessa a cidade, ter ultrapassado a cota de inundação e superado, neste sábado, os cinco metros, maior nível já registrado.

Na noite de sábado (4), o governador Eduardo Leite, e os ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) afirmaram que esforços conjuntos dos governos se concentram em resgatar o maior número de pessoas. Até ontem, mais de 10 mil resgates tinham sido realizados.

Como ajudar

Neste momento, os itens mais necessários para doação são colchões novos ou em bom estado, roupa de cama, roupa de banho, cobertores, água potável, ração animal e cestas básicas, preferencialmente fechadas para facilitar o transporte. Saiba como doar com segurança as vítimas da maior cheia da história.