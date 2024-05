MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 06/05/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

TRAGÉDIA NO RIO GRANDE DO SUL

Estados do Nordeste enviam equipes de salvamento para o Rio Grande do Sul

Autoridades confirmam 78 óbitos e 101 desaparecidos no RS

Justiça homologa acordo entre União e RS para adiar concurso unificado

Em seu retorno ao Rio Grande do Sul, Lula, desta vez acompanhado com os presidentes do Senado e da Câmara concordam que não haverá 'impedimento da burocracia' para recuperar os estragos da maior chuva da história do Sul do País

MOSSORÓ

Começa montagem dos palcos do MCJ 2024 na Estação das Artes

Desportivo Rio Grande vence CEM de basquete 2024 em Mossoró

Com mutirões todas as semanas, saúde de Mossoró chega a realizar 3 mil ultrassonografias por mês

“Mossoró Limpa”: Prefeitura inicia limpeza no canal do bairro Redenção

Obras de pavimentação intertravada serão iniciadas na Nova Mossoró segunda-feira

Prefeitura mobiliza população mossoroense em dia D de vacinação

ESTADO

Terceiro maior reservatório do RN começa a sangrar; O primeiro e o segundo passam de 80% da cota de sangria

Chuvas no mês de abril superam em 17,7% a média esperada no RN

Obras do Programa de Restauração de Rodovias Estaduais começam em 30 dias, diz governadora

POLÍCIA

Justiça decreta preventiva de Tatu e Martelo por roubos e furtos durante a fuga

Polícia registra trigéssimo nono assassinato em Mossoró em 2024

PC abre inquéritos para investigar assassinatos em Areia Branca e Severiano Melo

Jovem entregador de Açai é encontrado morto nas margens da BR 405, no Alto Oeste do RN

Nacional

Moraes concede liberdade provisória a Mauro Cid e mantém acordo de colaboração premiada

Imprensa internacional vê show de Madonna como monumental, histórico e épico

Justiça de São Paulo manda prender motorista do Porsche que provocou acidente