Dia D: saúde de Mossoró aplicou mais de 1.800 doses de vacinas no sábado (4). De acordo com dados consolidados pela Coordenação de Imunizações do município, 1.843 doses foram aplicadas, considerando os três pontos de vacinação em funcionamento. Do total, 1.441 doses aplicadas de vacinas da influenza; 220 doses de febre amarela; 63 doses contra HPV. A vacinação continua em Mossoró nas Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.