Aulão de abertura de mais uma turma de mil estudantes do Programa Jovem do Futuro

A Prefeitura de Mossoró realizou neste sábado (11) mais um aulão para os alunos que participam do programa “Jovem do Futuro”.

O encontro foi realizado no ginásio municipal. Participaram do momento estudantes da zona urbana e também da zona rural do município.

O prefeito Allyson Bezerra e o secretrário Erison Natécio prestigiaram o evento.

“Esse é o maior programa de capacitação para a juventude de Mossoró e que ainda garante uma bolsa de R$ 300! Isso é mais oportunidade e investimento para os nossos jovens!”, escreveu o prefeito Allyson Bezerra.

A proposta do programa "Jovem do Futuro" é ofertar formação cidadã e qualificação para o mercado de trabalho. Nesta edição, cerca de 1.000 jovens de escolas da rede pública são beneficiados com a iniciativa. As aulas são realizadas em escolas distribuídas por polos.

O programa “Jovem do Futuro” oferece uma bolsa de estudo no valor R$ 300,00 mensal durante o período de quatro meses. Uma oportunidade de formação em cursos de cidadania e profissionalizantes no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) em parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

“Hoje é um dia muito especial porque eles vão escolher os cursos profissionalizantes que eles gostariam de fazer. Estamos encerrando essa etapa, que é voltada a cidadania, a garantia dos direitos, os deveres, o papel do jovem na sociedade na sua comunidade para abrir a segunda etapa de apresentar para eles quais cursos que serão ofertados neste momento. Eles vão entender a ementa de cada curso, o mercado de trabalho para esses cursos, a perspectiva de empreendedorismo, de formação e vocação”, destacou o titular da Secretaria Municipal de Assistência e Cidadania (SEMASC), Erison Natécio.

No programa, os jovens passam por aulas teóricas e atividades práticas em diversos cursos de qualificação profissional. São jovens de todas as regiões da zona urbana e ainda comunidades rurais do no município. O aulão teve uma presença maciça dos participantes do programa.

Ariadyne Kelle, de 17 anos, é do polo Izabel Fernandes e estava muito empolgada com o aulão e na expectativa da escolha do curso profissionalizante. “O ‘Jovem do Futuro’ é um programa muito bom porque nós podemos ter cursos profissionalizantes para um bom currículo e conseguir um emprego na nossa área ou em outra. Eu, por exemplo, estou procurando um curso na área da beleza para trabalhar com isso, pois já sou maquiadora, e quero complementar esse meu currículo”, disse a participante do Jovem do Futuro que reside no bairro Ouro Negro.

Também da localidade e do polo, Kauê Domini, pretende atuar na área. “Eu me inspiro muito no meu tio que tem um salão em Governador Dix-Sept Rosado e é isso que me inspira. Eu tenho essa vontade de ser cabeleireiro. Estou gostando muito de participar do programa e essa oportunidade que a Prefeitura trouxe para os adolescentes é muito importante”, disse o adolescente de 16 anos.

Participante do polo Piquiri, Jeferson Douglas, de 15 anos, disse que vai escolher um curso que ele tenha identificação e que seja bom para a carreira profissional. “Quero escolher um curso que eu realmente me identifique e seja bom para a minha carreira profissional. No programa temos aulas teóricas e práticas e estou gostando muito”, disse.

Fernanda Alice também comemorou participar do “Jovem do Futuro”. “Acho uma grande oportunidade para a gente participar do ‘Jovem do Futuro’ e escolherei aquele curso que eu me identifique”, finalizou.

As escolas são distribuídas por seguintes Polos:

POLO 1: SANTO ANTÔNIO –

E. M. RAIMUNDO NOGUEIRA – DUAS TURMAS DE 25 ALUNOS

E. M. RAIMUNDO FERNANDES – TRÊS TURMAS DE 25 ALUNOS

POLO 2: BELO HORIZONTE –

E. M. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – DUAS TURMAS DE 25 ALUNOS

E. M. MANOEL ASSIS – DUAS TURMAS DE 25 ALUNOS

POLO 3: ALTO DE SÃO MANOEL –

E. M. SENADOR DINARTE MARIZ – DUAS TURMAS DE 25 ALUNOS

E. M. JOSÉ BENJAMIN – DUAS TURMAS DE 25 ALUNOS

POLO 4: BARROCAS –

E. M. CELINA GUIMARÃES VIANA – DUAS TURMAS DE 25 ALUNOS

E. M. ANTONIO DA GRAÇA MACHADO – DUAS TURMAS DE 25 ALUNOS

POLO 5: SUMARÉ/ BOM JESUS –

E. M. HELOÍSA LEÃO DE MOURA – TRÊS TURMAS DE 25 ALUNOS

POLO 6: DOM JAIME/ WALFREDO GURGEL –

E. M MARIA DO CÉU – TRÊS TURMAS DE 25 ALUNOS

POLO 7: AEROPORTO –

E. M. IZABEL FERNANDES – TRÊS TURMAS DE 25 ALUNOS

POLO 8: ABOLIÇÕES –

E. M. NINA REBOUÇAS – TRÊS TURMAS DE 25 ALUNOS

POLO 9: SANTA DELMIRA –

E. M. MARINEIDE CUNHA: TRÊS TURMAS DE 25 ALUNOS

POLO 10: VINGT ROSADO – DUAS TURMAS DE 25 ALUNOS/SALAS

UERN.

POLO 11: MAISA –

E. E. GILBERTO ROLA – UMA TURMA DE 30 ALUNOS/SALA

POLO 12: JUCURI –

E. M. RICARDO VIEIRA DO COUTO – UMA TURMA DE 30 ALUNOS/SALA

POLO 13: BARRINHA/RIACHO GRANDE –

E. M. CORNÉLIO BARBALHO – UMA TURMA DE 30 ALUNOS/SALA

POLO 14: MULUNGUZINHO –

E. M. EVILÁSIO LEÃO – UMA TURMA DE 20 ALUNOS/SALA

POLO 15: PIQUIRI –

E. M. JERÔNIMO ROSADO – UMA TURMA DE 20 ALUNOS/SALA

POLO 16: SÃO JOÃO DA VÁRZEA –

E. M. DR. JOSÉ GONÇALVES, E. M. BENTO JOSÉ DE FREITAS – UMA TURMA DE 20 ALUNOS/SALA