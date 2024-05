Prefeitura de Upanema conclui pavimentação de mais uma rua

Desta vez, os serviços foram finalizados na Rua Vereador Antônio Patrício de Carvalho, no bairro Conceição de Upanema, melhorando o a mobilidade e valorizando os imóveis da região. A obra, com 510,00m², faz parte de um pacote de investimentos da ordem de mais de R$ 712 mil com recursos de convênio da Prefeitura de Upanema com o Ministério das Cidades, que contempla mais seis ruas, totalizando mais de 6.285,60m² de pavimentação.