Dnit diz que cronograma para entrega do desvio na BR-304 será revisto

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) adiou, mais uma vez, a entrega do desvio na BR-304, na altura do município de Lajes, no Rio Grande do Norte.

Na semana passada o órgão havia informado que o trabalho seria concluído nesta quarta-feira (15). No entanto, nesta terça-feira (14), informou que está revendo o cronograma de conclusão da obra, “devido às condições climáticas”.

Desta vez, o Dnit não chegou, sequer, a informar uma nova data para entrega do desvio, apenas afirmou que espera concluir o serviço “nos próximos dias”.

A BR-304 está interditada desde o dia 31 de março, quando as fortes chuvas que caíram na região, destruíram uma ponte que atravessava a rodovia A construção do desvio foi iniciada no dia 3 de abril e, desde então, tem recebido diversos prazos de entrega.

Com mais esse atraso, quem sofre são os condutores que precisam transitar pela BR-304, principal rota de ligação entre a capital, Natal, e os municípios da região oeste do estado, que estão enfrentando grandes transtornos.

Precisam decidir entre viajar pelas rotas alternativas, com estradas esburacadas e que chegam a aumentar em até 2h o trajeto, ou atravessar pelo desvio privado, construído por um fazendeiro da região, precisando pagar por essa travessia.