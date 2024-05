MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 15/05/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque



NACIONAL

Lula demite presidente da Petrobras e ações da companhia despencam 8% no Mercado Financeiro

Porto Alegre tem dia sem chuva, mas com frio recorde; Guaíba sobe, avança sobre ruas e tira mais pessoas de casa

Notícias falsas espalhadas nas redes sociais atrapalham em tomadas de decisões em benefício das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

Polícia cumpre mandados relacionados à morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes

MOSSORO

Prefeitura inicia trabalho de restauração das vias de acesso a zona rural e prepara lançamento 24ª edição da Festa do Bode na próxima sexta-feira

Plenário da Câmara faz leitura das 11 emendas à proposta da LDO para 2025

Diocese de Mossoró inicia campanha para ajudar vitimas do Rio Grande do Sul, se somando o que já faz operadoras de voos no Aeroporto e a UFERSA

Infraero suspende voos nesta terça (14) no Aeroporto de Mossoró devido a obras na pista de pouso

Cosern e Senai oferecem curso gratuito de qualificação profissional para pessoas com deficiência em Mossoró

ESTADO

Dnit diz que cronograma para entrega do desvio na BR-304 será revisto; Talvez abra o desvio para trafego na próxima sexta-feira

Inmet publica aviso de chuvas intensas para Mossoró e mais 11 cidades do RN

POLICIA

Apodi-RN: Juri condena George de Madalena a 4 anos e 3 meses de prisão

Homem é preso por agredir adolescente grávida, em Pau dos Ferros

ENTREVISTA

Vamos conversar nesta quarta-feira, 15, com o secretário de agricultura de Mossoró, professor Faviano Moreira, sobre o lançamento da Festa do Bode 2024 e também sobre o início do trabalho de recuperação das vias acesso a zona rural de Mossoró, que nos últimos dois ANOS tem recebido atenção diferenciada através do Programa Mossoró Rural.