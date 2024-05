Prefeitura de Serra do Mel e Voltalia firmam parceria para implementar projeto de coleta seletiva. A Voltalia equipou um galpão cedido pela prefeitura, na Vila Brasília, com o maquinário necessário para a segregação e compactação do material reciclável. A comunidade poderá depositar os resíduos separados em seco e úmido nos pontos de coleta distribuídos nas vilas, para que sejam coletados e encaminhados para o galpão. Caberá à multinacional, nos primeiros seis meses, custear as atividades da empresa terceirizada que será responsável pelo transporte e operação da coleta seletiva. Após esse período, a empresa doará os equipamentos e a prefeitura assumirá a gestão do projeto.

A Voltalia e a prefeitura de Serra do Mel firmaram acordo para implementar o “Lixo Zero”, projeto de coleta, separação e destinação de resíduos. A Voltalia equipou um galpão cedido pela prefeitura, na Vila Brasília, com o maquinário necessário para a segregação e compactação do material reciclável.

Além desta vila, a comunidade poderá depositar os resíduos separados em seco e úmido nos pontos de coleta distribuídos nas vilas Rio Grande do Norte, Ceará, Amazonas, Acre, Pernambuco, Guanabara e Paraíba, para que sejam coletados e encaminhados para o galpão.

A multinacional do setor de energia realizará campanhas educativas com a população, comerciantes, donos de estabelecimentos de serviços e instituições de ensino para a correta separação do material e entrega nos pontos de coleta.

Caberá a Voltalia, nos primeiros seis meses, custear as atividades da empresa terceirizada que será responsável pelo transporte e operação da coleta seletiva.

Após esse período, a empresa doará os equipamentos e a prefeitura assumirá a gestão do projeto. Durante a parceria, a empresa também apoiará o município de Serra do Mel na criação da Política Municipal de Resíduos Sólidos.

“Estamos entusiasmados em contribuir com a Política Municipal de Resíduos Sólidos do município de Serra do Mel, essa lei estabelece a diferença entre resíduo e rejeito, regulamenta a responsabilidade compartilhada entre o Poder Público e a sociedade, e incentiva a reutilização, recuperação e reciclagem de materiais. É um passo importante para a promoção da sustentabilidade e trará impactos positivos para o município”, afirma a coordenadora da área social da Voltalia, Andressa Spata.