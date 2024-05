Conselho da Petrobras aprova encerramento do mandato de Jean Paul Prates

Com o encerramento antecipado de seu mandato como Presidente da Companhia, Jean Paul apresentou sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Petrobras, nesta quarta-feira (15). No lugar de Jean, assume de forma interina a presidência da companhia a Diretora Executiva de Assuntos Corporativos, Clarice Coppetti, até a eleição e posse da nova Presidente.