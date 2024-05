Dnit não tem prazo concreto para conclusão do desvio na BR-304, em Lajes. Nesta sexta-feira (17), o departamento informou que os serviços estão avançados, mas que a execução do pavimento depende de condições climáticas favoráveis para que sejam concluídos. “As equipes da autarquia estão atuando diuturnamente para finalizar a obra o quanto antes. Na madrugada desta sexta-feira (17) os trabalhos estavam a todo vapor com a aplicação da primeira camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em parte do desvio, porém devido às chuvas na região, a ação precisou ser interrompida”, disse o órgão por meio de nota.

FOTO: GUSTAVO BRENDO/INTER TV CABUGI