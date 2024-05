3ª edição do Passeio Ciclístico “Maio Amarelo” reúne 1,5 mil participantes

O evento, que tem como objetivo conscientizar à população sobre a necessidade de um trânsito seguro, reuniu 1,5 mil participantes e arrecadou alimentos que serão doados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O percurso do Passeio Ciclístico da campanha “Maio Amarelo”, que este ano trabalha a temática “Paz no trânsito começa com você”, contemplou localidades como as avenidas Rio Branco e Alberto Maranhão, rua Alfredo Fernandes e avenida Presidente Dutra, onde o evento foi encerrado.

A Prefeitura de Mossoró realizou na manhã deste domingo (19) a 3ª edição do Passeio Ciclístico dentro da programação do “Maio Amarelo”. O evento, que tem como objetivo conscientizar à população sobre a necessidade de um trânsito seguro, reuniu 1,5 mil participantes e arrecadou alimentos que serão doados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

“Terceiro passeio ciclístico, e a cada ano está crescendo. Nós começamos com 500 participantes, depois fomos para mil pessoas e agora 1,5 mil pessoas, contribuindo também com essa ação tão importante, que é a doação de alimentos para o Rio Grande do Sul. Foi um passeio leve, com a participação de crianças, jovens, adultos e idosos também”, destacou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade Urbana.

Juliana Roberta Menezes e o filho Henrique Roberto Menezes acompanharam todo o percurso de 10 km, com saída em frente ao Teatro Municipal Dix-huit Rosado. “Eu acho muito importante o esporte, tanto na vida do adulto quanto da criança, por isso sempre trago ele (o filho), nos passeios, nas corridas, sempre incentivo ele a participar”, disse Juliana. “Eu gosto de pedalar e estou gostando daqui”, afirmou o pequeno Henrique, de 9 anos.

A presença das crianças foi marcante no Passeio Ciclístico. Pablo Kauê, 13 anos, fez questão de participar, ao lado dos amigos. “Eu pedalo com meus amigos e hoje eu decidi vir para esse passeio, que eu acho muito importante pelo motivo, relacionado ao trânsito. Achei muito interessante”, contou.

Pelo segundo ano consecutivo, Maria de Fátima e Francisca Iva se inscreveram no Passeio Ciclístico. Elas elogiaram a iniciativa da Prefeitura de Mossoró. “É uma iniciativa muito boa, até essa arrecadação de alimentos para quem está no meio das enchentes. A primeira vez que a gente vem já vai gostando. Espero que tenhamos mais nos próximos anos”, comentou Maria de Fátima.

“Participei ano passado e retornei de novo, graças a Deus. Eu acho muito bom pedalar. É bom para a saúde, para a mente, me sinto melhor quando eu estou pedalando, tenho mais disposição. Eu vivia cheia de dores, e acabaram as dores. Graças a Deus está tudo bem”, complementou Francisca Iva.

Para Veluzia de Souza, a participação no Passeio Ciclístico de 2024 representou uma grande vitória. Ela conta que na primeira edição do evento, em 2022, teve a companhia do filho, que faleceu em setembro daquele ano.

“Toca muito o meu coração, porque no primeiro pedal da Prefeitura, que foi muito maravilhoso, meu filho estava comigo. Depois que ele morreu e eu abandonei a bicicleta e não tinha mais motivação, mas precisamos olhar para frente e eu estou aqui. Que todos se motivem através da bicicleta, porque é uma fonte de cura, é uma fonte de libertação”, falou, emocionada.

O percurso do Passeio Ciclístico da campanha “Maio Amarelo”, que este ano trabalha a temática “Paz no trânsito começa com você”, contemplou localidades como as avenidas Rio Branco e Alberto Maranhão, rua Alfredo Fernandes e avenida Presidente Dutra, onde o evento foi encerrado.

“Foi um sucesso. Cerca de 1,5 mil pessoas inscritas, alimentos arrecadados para o Rio Grande do Sul, e nada disso seria tão interessante se a gente não fizesse essa conscientização para diminuir os acidentes e proteger a vida das pessoas no trânsito”, concluiu o secretário municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, Walmary Costa.