MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 20/05/2024

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORO

3ª edição do Passeio Ciclístico “Maio Amarelo” reúne 1,5 mil participantes e arrecada 1,7 tonelada de alimentos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Rancho da Caça ganha poço com vazão de 5 mil litros de água por hora em substituição ao que já existia perfurado na década de 40

Batista Lima, Magníficos, Rey Vaqueiro e Walkyria Santos estão entre as atrações da Festa do Bode 2024

Ordem de serviço para construção do CETEC é assinada; investimento será de R$ 15 milhões na região da Estrada da Raiz, ao norte do Centro de Mossoró

ESTADO

Barragem de Umari sangra com lâmina de 20 centímetros após forte chuva na região de Janduis e Campo Grande

Governo do estado inicia obras do primeiro lote da restauração de RNs pela rodovia 117, trecho Mossoró a Governador Dix Sept Rosado; Esta semana começa as obras no trecho Mossoró Baraúna

Governo do RN inaugura IERN Natal nesta segunda-feira (20)

Ministério da Saúde vai investir R$ 770,5 milhões para fortalecer a Atenção Primária à Saúde do RN

Depois de várias promessas não cumpridas, o DNIT informa não tem prazo concreto para conclusão do desvio na BR-304, em Lajes; Donos do desvio particular brigam pela divisão do faturado com pedágio

Missão do Consórcio Nordeste mostra potencial do bioma da Catinga aos Alemãs

Governo do RN forma 131 novos oficiais da Polícia Militar

POLÍCIA

Acidente com duas vítimas na BR 304, altura do contorno de acesso a cidade praia de Tibau

Agricultor e o filho morrem em acidente ocorrido na RN 117, perto da cidade de Paraná, no Alto oeste do Rio Grande do Norte

Um morto e três feridos, entre os quais uma criança, em atentado a tiros no município de Serra do mel, neste domingo, 19

TV estatal iraniana confirma morte do presidente Ebrahim Raise, de 63 anos