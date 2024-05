Prefeitura informa sobre intervenção parcial na rua Alfredo Fernandes para serviços de drenagem

O ponto da obra fica localizado na lateral da Capela de São Vicente e tem fechamento previso a partir das 13h. O trecho passará por obras visando à melhoria contínua da infraestrutura e mobilidade do município. Nesse sentido, a área ficará restrita durante 3 dias, não sendo permitida a circulação de veículos no local. Dessa forma, os condutores vão precisar buscar rotas alternativas para locomoção.

A Prefeitura de Mossoró realizará, a partir desta segunda-feira (20), intervenção na rua Alfredo Fernandes, no trecho que compreende a avenida Rio Branco até a avenida Alberto Maranhão, para serviços de drenagem. O ponto da obra fica localizado na lateral da Capela de São Vicente e tem fechamento previso a partir das 13h.

O trecho passará por obras visando à melhoria contínua da infraestrutura e mobilidade do município. Nesse sentido, a área ficará restrita durante 3 dias, não sendo permitida a circulação de veículos no local. Dessa forma, os condutores vão precisar buscar rotas alternativas para locomoção.

“Essa é uma rua que dá acesso a duas avenidas importantes e com bom fluxo de veículos, por isso devemos ficar atentos. A Secretaria de Infraestrutura estará promovendo a recuperação da calha do serviço de drenagem, e nós estaremos realizando uma importante intervenção no local. Por isso, informamos à população sobre a importância de buscar outras vias de acesso, assim como a utilização de aplicativos viários que facilita bastante o deslocamento”, enfatizou o diretor de Mobilidade Urbana do Município, Luís Correia.