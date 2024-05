MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 22/05/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORO

Sem qualquer comunicado, preço da Gasolina dispara de 5,75 para 6.29 centavos nos postos de combustíveis de Mossoró

Prefeitura publica portaria com adaptações no trânsito durante o MCJ 2024

Cuidar do nosso planeta, restaurando a terra, preservando o futuro será o tema da semana do meio ambiente 2024 no Parque Municipal Maurício Oliveira

Mossoró receberá mais de 230 profissionais para reforçar atendimento do Hospital da PM e também no Hospital Regional da Mulher

Manutenção periódica na rede elétrica diminui riscos de incêndios, alerta Bombeiros

Prefeitura realiza obras de recuperação do sistema de drenagem nos bairros Ulrich Graf, Centro e Aeroporto

ESTADO

Professores do IFRN e do IF rejeitam proposta de reajuste salarial do Governo Federal e votam na manhã desta quarta-feira se encerram ou não a greve que começou em 22 de abril

Secretaria Educação do RN arrecada material escolar para o RS

Obras de restauração avançam nas RNs 015, de Acesso a Baraúna, e 117, de Acesso a Governador Dix Sept Rosado

Desvio na BR-304 em Lajes continua operando em 50% da via com o sistema “Pare e Siga”; PRF monitora fluxo de veículos no local

Primeira unidade do IERN no estado já está em funcionamento

Militares do corpo de bombeiros estão auxiliando a população ilhada em Upanema

Governo do Rio Grande do Norte sanciona lei para identificar problemas de visão em estudantes de escolas públicas

POLÍCIA

Golpista alugava imóveis por meio de aplicativos e furtava todos os objetos do local

Júri Popular condena vigilante a 15,7 anos de prisão por matar o cunhado

Polícia militar e bombeiros do RN recebem 75 novas caminhonetes 4×4

DEFUR de natal recaptura fugitivos do Presídio Estadual Rogério Coutinho Madruga; Os dois foram autuados por estarem armados

Arcanjos X: operação do MPRN combate crimes de abuso sexual infantojuvenil no Estado

Policial pena pega 21 anos, 9 meses e 15 dias de prisão por homicídio ocorrido em 2017 em Apodi; Além da condenação em regime fechado, a justiça decretou perda da função pública

NACIONAL

TSE decide por manter Sérgio Moro no cargo de senador da república

2ª Turma do STF extingue pena imposta a José Dirceu por corrupção durante a Lava Jato

STF recebe denúncia contra Deputada federal Carla Zambelli e o Hacker Walter Delgatti por invasão ao sistema do CNJ

Em função do conluio entre Magistrado e procuradores, STF anula todas decisões da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht