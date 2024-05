Restauração da Litorânea Dehon Caenga, entre Tibau e Grossos terá inicio no final de junho

O trecho faz parte do lote 1 do Programa de Restauração de Rodovias Estaduais. A ordem de serviço foi assinada pela governadora Fátima Bezerra no último dia 03. A rodovia litoranea Dehon Caenga é uma via fundamental para o turismo da Costa Branca, pois passa pelas praias de Emanuelas, Gado Bravo, Areias Alvas, Pernambuquinho e Alagamar, com grande circulação de veículos durante o veraneio. Além do deslocamento de pessoas, a estrada serve também para o escoamento da produção salineira e agrícola da região. Para a prefeita de Grossos, Cinthia Sonale, a obra chega em momento importante para o crescimento do turismo e para fomentar a economia local.

As obras de restauração do trecho de 17,5 km da rodovia litorânea Dehon Caenga, que interliga os municípios de Tibau e Grossos, terá inicio no final do mês de junho. A informação foi confirmada nesta quarta- feira (22) pelo secretario de infraestrutura do estado, Gustavo Coelho.

O trecho faz parte do lote 1 do Programa de Restauração de Rodovias Estaduais. A ordem de serviço foi assinada pela governadora Fátima Bezerra no último dia 03.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte (DER) deu inicio ao programa no último sábado (18), com a restauração da RN 177, entre Mossoró e Governador Dix-sept Rosado que compreende um trecho de 34,0 quilômetros, e teve continuidade nesta segunda- feira (20), com os serviços de recuperação na RN-015, entre Mossoró e Baraúna, abrangendo um trecho de 44 quilômetros. O lote 1 alcança também 41 quilômetros da RN-177, de Pau dos Ferros a São Miguel.

A rodovia litoranea Dehon Caenga é uma via fundamental para o turismo da Costa Branca, pois passa pelas praias de Emanuelas, Gado Bravo, Areias Alvas, Pernambuquinho e Alagamar, com grande circulação de veículos durante o veraneio. Além do deslocamento de pessoas, a estrada serve também para o escoamento da produção salineira e agrícola da região.

Para a prefeita de Grossos, Cinthia Sonale, a obra chega em momento importante para o crescimento do turismo e da economia local.

“O turismo é, no momento, a aposta de muitos municípios brasileiros e não seria diferente em Grossos, somos um município turistico e dependemos de boas estradas para que nossas potencialidades sejam visitadas, e a recuperação da Litoranea Dehon Caenga trará um impulsionamento ao turismo do nosso município, pois irá facilitar o acesso dos turistas, e assim fomentar e aquecer nossa economia”, comentou.