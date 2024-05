Músicos de Mossoró se unem para realizar festa beneficente em prol de colega com câncer

Com o tema “Sopro de Vida”, o show beneficente, em prol do tratamento do músico Berg Bone, será realizado no dia 26 de maio, no Clube Carcará. Berg é professor de música e foi, recentemente, diagnosticado com um câncer no esôfago. Segundo a cantora Daynne Nunes, que é uma das organizadoras do evento, a festa contará com diversas atrações musicais, amigos que se disponibilizaram para se apresentar, de forma gratuita, em prol da causa. A senha, no valor de R$ 15, com direito a uma porção de feijoada, pode ser adquirida antecipadamente, na loja Musical Eletro Som e no Restaurante Atalaia. Quem desejar, também pode adquirir no dia do evento.

Músicos da cidade de Mossoró se uniram para realizar um show beneficente, em prol do tratamento do trombonista conhecido como Berg Bone. O evento acontecerá no próximo domingo (26), a partir das 12h, no Clube Carcará.

O músico, que também é professor de música, foi recentemente diagnosticado com um câncer no esôfago e está em tratamento, passando por sessões diárias de radioterapia e semanais de quimioterapia para combater a doença.

Segundo a cantora Daynne Nunes, que é uma das organizadoras do evento, a festa contará com 6h de música ao vivo, com apresentações de André da Mata, Os Tremendões, Tania Turene e banda Akarajaz,z Farra de casal, Dj Yan e várias outras participações.

A senha, no valor de R$ 15, com direito a uma porção de feijoada, pode ser adquirida antecipadamente, na loja Musical Eletro Som e no Restaurante Atalaia. Quem desejar, também pode adquirir no dia do evento, no próprio Carcará.

Dayanne aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os músicos que se propuseram a tocar de forma gratuita no evento, bem como a Alex, proprietário do Carcará, que cedeu o local do evento, e a todas as empresas que estão ajudando com patrocínio.