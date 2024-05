Obras do calçadão da “Pedra do Chapéu” devem ser concluídas até o final de junho. O local está recebendo 3,5 mil m² de piso intertravado, a partir de investimentos do Programa Avança Tibau (PAT). A expectativa é que até o final de junho a instalação da pavimentação, que compreende passeio e estacionamento, esteja concluída, beneficiando diretamente moradores da cidade, comerciantes da região e os turistas. “Muito feliz em ser a primeira prefeita a calçar as ruas de Tibau com esse material de qualidade, moderno e sustentável”, disse a prefeita Lidiane Marques.

A prefeita Lidiane Marques fiscalizou nesta terça-feira (21) o andamento das obras do calçadão da “Pedra do Chapéu”. O local está recebendo 3,5 mil m² de piso intertravado, a partir de investimentos do Programa Avança Tibau (PAT).

A expectativa é que até o final de junho a instalação da pavimentação, que compreende passeio e estacionamento, esteja concluída, beneficiando diretamente moradores da cidade, comerciantes da região e os turistas.

“Muito feliz em ser a primeira prefeita a calçar as ruas de Tibau com esse material de qualidade, moderno e sustentável. As obras agora estão acontecendo em um dos principais pontos turísticos da nossa cidade. Estamos transformando em realidade um antigo sonho”, pontuou a prefeita.

Além do piso intertravado, a praia da “Pedra do Chapéu” também ganhará, na próxima etapa da obra, luminárias solares.

“É o que há de mais moderno em termos de iluminação. Este projeto é, sem dúvidas, um marco para a região e para a cidade de Tibau”, reforçou Lidiane Marques.

As obras de pavimentação com intertravado já alcançam mais de 7 mil m² e chegarão a todos os acessos às praias.

“Os serviços acontecem em várias frentes de trabalho e a população, os turistas e os comerciantes já sentem a diferença. É com um trabalho presente na vida das pessoas que estamos fazendo Tibau avançar cada vez mais”, concluiu a prefeita.