PF prende em Pipa foragido da justiça por homicídio cometido no Maranhão em 2012

A polícia federal prendeu, nesta terça-feira (21), um homem de 32 anos, foragido da Justiça, que era procurado por crime de homicídio cometido no ano de 2012. A prisão aconteceu na Praia de Pipa, município de Tibau do Sul, no Litoral Sul do Rio Grande do Norte.

A prisão foi possível graças às trocas de informações realizadas entre os Grupos de Capturas da PF nos estados do RN e do Maranhão. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís, Maranhão.

Durante os 12 anos em que esteve foragido, o indivíduo chegou a se esconder nos estados do Pará e Bahia, antes de estabelecer residência na praia de Barra de Cunhaú, município de Canguaretama/RN.

No entanto, com o aprofundamento das investigações, as diligências revelaram que ele estava empregado em um restaurante em Pipa, levando à sua detenção naquele local.

Submetido a exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), o preso encontra-se sob custódia na sede da PF, à disposição da Justiça.