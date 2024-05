MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 23/05/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORO

MP e Sesap assinam TAC para transferência temporária dos serviços de saúde do HRTM

Procon vai investigar alta repentina de preços de combustíveis em Mossoró

JEMs 2024: cresce número de estudantes competindo na modalidade xadrez

Maior encontro do Norte Nordeste de Guardas Municipais inicia nesta quinta em Mossoró

Músicos de Mossoró se unem para realizar festa beneficente em prol de colega com câncer

ESTADO

Neo Energia informa ao Governo do Estado que vai investir 2,1 bilhões no reforço da rede da Cosern no Rio Grande do Norte

A pedido da Governadora Fátima Bezerra, CBF vai avaliar inclusão de Natal como sede da Copa do Mundo Feminina

Restauração da Litorânea Dehon Caenga, entre Tibau e Grossos terá inicio no final de junho; Primeiro lote alcança duas rodovias de Mossoró e um do Seridó

Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental registra 135 encalhes de animais desde janeiro nas praias do RN

51ª Expo Seridó, no Parque de Exposições Walfredo Gurgel, em Caicó, começa nesta quinta e segue até domingo próximo

POLÍCIA

Polícia prende o “Escobar” de Mossoró na região do Pirrichil; com o suspeito, os policiais apreenderam uma sacola com maconha, super maconha, Cocaína, Crack, balança de precisão, arma de fogo e material para embalar drogas

PF prende em Pipa foragido da justiça por homicídio cometido no Maranhão em 2012

Justiça da Bahia marca audiência de instrução e julgamento de Wendel Lagartixa para o dia 11 de julho

Quatro suspeitos morrem em confronto com a Polícia Militar na Grande Natal

NACIONAL

Lula sanciona lei que impõe sigilo sobre vítima de violência doméstica

Comissão de constituição e Justiça do Senado aprova PL de Styvenson Valentim que prevê castração química voluntária para reincidentes em crimes sexuais