Argentina foi palco de uma das maiores feiras de iGaming da América Latina

Argentina foi palco da feira e conferência de jogos de cassino mais importante da América Latina. Entre os dias 20 e 21 de março de 2024, Buenos Aires recebeu a SAGSE Latam, no Hotel Hilton, em Puerto Madero.

A feira, que chegou à sua 32ª edição, reuniu os principais nomes da indústria de iGaming de toda a América Latina, incluindo operadores e reguladores de diversos países como Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Peru e Equador. Neste ano, o evento abordou principalmente quatro grandes temas:

● Apostas em e-sports

● Métodos de pagamento e regulamentação

● Cassino físico e online e apostas ao vivo

● Marketing, afiliados e mídia

Reconhecimento da SAGSE Latam no mercado

Já são mais de 30 anos de experiência no mercado de iGaming, o que faz com que SAGSE Latam seja uma feira muito respeitada no meio, que tem buscado evoluir juntamente com o mercado, seguindo as novas tendências e evolução das tecnologias. A América Latina possui um setor muito promissor e cada vez mais demonstra um grande potencial para o iGaming.

Este renomado evento foi fechado e exclusivo para operadores, reguladores e patrocinadores. Segundo a organização do evento, o foco principal foi na qualidade, permitindo que se fizessem contatos estratégicos e se explorassem novas oportunidades de negócio.

Assuntos pertinentes e novas demandas

O SAGSE Latam 2024 abordou temas muito importantes que demonstraram a maturidade do setor de iGaming na América Latina. A Argentina, palco do evento deste ano, possuiu um valor de mercado estimado em 1.83 bilhão de dólares até 2027.

Juntamente com os argentinos, Brasil e Peru também ganharam destaque. O cenário de apostas esportivas no Brasil é promissor muito em função dos adeptos ao futebol e pela vasta população. Já o Peru, ganha espaço com seu bom crescimento econômico, aliado ao aumento da busca dos peruanos por apostas esportivas.

Segundo um estudo exclusivo feito pela Comscore para a G&M News, o Brasil lidera o mercado de apostas online na América Latina. Em uma comparação feita entre Brasil, México e Argentina, se constatou que mais de 30% dos brasileiros costumam apostar online. Em 2022, o Brasil foi o país que mais acessou sites de apostas esportivas, com 3,19 bilhões de acessos.

A importância de fomentar e entender o setor de jogos

Na SAGSE de 2024, 23% dos provedores presentes eram internacionais, focados em apostas esportivas e e-sports. Os cassinos não ficaram de fora desse evento, com fortes nomes da indústria. O setor de cassino online cresceu mais de 300% em 2023, apenas no Brasil. Muitas marcam internacionais olham com bastante atenção, principalmente para esse mercado brasileiro.

Os jogos de cassino on-line trouxeram uma nova dimensão ao mundo dos jogos. Há algum tempo, não havia a possibilidade de jogar ao vivo, como se fosse uma experiência dentro de um cassino real. E isso se deve às novas tecnologias disponíveis nesse setor. Hoje em dia, os jogadores podem desfrutar de transmissões com dealers que interagem com os usuários enquanto eles jogam roleta ou blackjack.

Os crupiês são pessoas reais que estão acompanhando o jogador em sua língua nativa. Para o jogador, tudo se torna muito mais realista. Esse tipo de interação ganha cada vez mais adeptos. Sites como o cassino ao vivo da LeoVegas passaram a oferecer esse tipo de experiência, com câmeras em HD e transmissões em tempo real.

Os novos métodos de pagamentos também foram destaque, com muitas opções disponíveis focadas nos mais diversos públicos.

Mais de 67% do público que visitou a feira era de nível C+ e tomadores de decisão da indústria. Estiveram presentes mais de 2 500 pessoas, contabilizando mais de 25 países diferentes.





Fonte: Pexels

Com um mercado muito promissor na América Latina, o SAGSE já tem planos de fazer uma feira ainda maior no próximo ano em Argentina, contando com um espaço mais amplo e mais expositores. A previsão é de que a feira de 2025 aconteça nos dias 19 e 20 de março de 2025.