Fátima assina nesta sexta (24) ordem de serviço do 3° lote do Programa de Recuperação de Rodovias estaduais

A nova etapa contempla a restauração de 242,9 quilômetros de estradas na malha rodoviária estadual no Litoral Norte, Litoral Oriental e Agreste Potiguar. Um dos trechos contemplados neste terceiro lote é o da RN-003, que vai do entroncamento da BR-101, em Goianinha, até Tibau do Sul. O governo do RN está investindo R$ 428 milhões no programa para restauração de quase 800 quilômetros de rodovias estaduais. As obras prevêem a restauração de piso em trechos críticos, recapeamento de toda a extensão, além da sinalização.