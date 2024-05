Prefeitura inicia instalação de 33 estátuas na ladeira de acesso ao Santuário do Lima

Para o prefeito Rivelino Câmara, o investimento de quase R$ 2 milhões na instalação da Via Sacra em pontos estratégicos na ladeira de acesso ao Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, que também será totalmente estruturada com novo piso e barras de proteção, vai colocar o município de Patu na rota do turismo religioso do Rio Grande do Norte. Para o escultor baiano Felix Sampaio, cada uma das 14 estações da Via Sacra conduz a uma reflexão da vida nos dias atuais. A proposta é inaugurar a estrutura no início de julho deste ano.

A Prefeitura de Patu-RN, com apoio de emenda do deputado federal Fernando Mineiro (PT), iniciou esta semana o trabalho de instalação de 33 esculturas iluminadas (Via Sacra) no acesso ao Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, na Serra do Lima, em Patu-RN.

A proposta é estruturar o santuário, o centro de romaria mais antigo do Rio Grande do Norte, tendo sido inaugurado em 1758, para fazer crescer a economia do município, gerando empregos e renda a população com o turismo religioso.

O prefeito Rivelino Câmara disse que teve a ideia de estruturar a subida de acesso à Serra do Lima, em 2017. Desde então, passou a estudar como e quem poderia fazer este trabalho. Teria que ser uma obra de arte, algo forte o suficiente para fortalecer o turismo religioso.

O gestor pesquisou junto a Igreja Católica e no Google. Mas que terminou encontrando um post no Instagram em 2022 que o levou ao escultor baiano Felix Sampaio, que já havia feito algo parecido para o município de Nazaré das Farinhas, perto da Praia de Itaparica, na Bahia.

Fez contato através do Instagram e já na semana seguinte Félix Sampaio desembarcou em Patu para iniciar as pesquisas sobre o calvário de Jesus Cristo e determinar tamanho de cada escultura e como e onde seriam fixadas, com iluminação própria, na subida da Serra do Lima.

A proposta discutida e aprovada, inclusive pela Igreja Católica, segundo Félix Sampaio, é que, durante a caminhada subindo da Serra do Lima, até o Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, os religiosos façam uma reflexão a cada uma das 14 estações da Via Sacra.

O prefeito Rivelino Câmara destacou que o investimento de mais ou menos R$ 1,9 milhão, com apoio de uma emenda destinada pelo deputado federal Fernando Mineiro de R$ 600 mil, vai colocar o município de Patu na rota do turismo religioso do Rio Grande do Norte.

Fechado o acordo, Félix Sampaio e equipe iniciaram os trabalhos no ateliê, em Salvador. O trabalho foi concluído em menos de 8 meses e esta semana as estátuas chegaram a Patu, em quatro caminhões. O escultor se encontra em Patu acompanhando o desembarque e a instalação de cada estátua, “para ficar perfeito”, destaca.

O prefeito Rivelino Câmara quer inaugurar a Via Sacra iluminada nos próximos dois ou três meses. Até lá, além da base onde estão sendo fixadas as esculturas, será feito o calçadão de acesso ao Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, com barras de proteção. “Esperamos fazer uma grande festa, com as autoridades da Igreja Católica e a classe polícia”, destaca.