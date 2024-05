Itep/RN ganha 16 novos servidores para as regionais de Natal, Pau dos Ferros e Caicó. A nomeação dos novos servidores foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (24). A lista contempla os cargos de agente de necropsia, agente técnico forense e perito médico legista. Os nomeados devem conferir a relação de documentos necessários para a posse, também, no DOE.

O Governo do RN nomeou 16 novos profissionais para compor o quadro do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep/RN). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (24).

A lista contempla os cargos de agente de necropsia, agente técnico forense e perito médico legista. Os novos servidores irão trabalhar nas regionais de Natal, Pau dos Ferros e Caicó. Toda a relação de documentos necessários para a posse está disponível no DOE.

A nomeação desta sexta-feira é mais uma ação do Governo do Estado em benefício da perícia criminal do RN. Em 2020, o atual governo aprovou o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Itep/RN. Já em 2021, realizou um concurso público para o órgão, com 276 vagas.

Além disso, está prevista para o segundo semestre de 2024 a entrega da nova sede do Itep, denominada Complexo de Perícia Criminal do Rio Grande do Norte, que será uma das mais modernas do Brasil.

Com investimentos de mais de R$ 20 milhões (com recursos do Governo Federal e do Governo Estadual), o prédio está sendo erguido no bairro de Felipe Camarão e abrigará os Institutos de Medicina Legal, Criminalística e de Identificação, além da parte administrativa.