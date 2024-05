Período de estiagem: região oeste do RN deverá registrar índices de chuvas próximo à normalidade. A previsão, realizada pela Unidade Instrumental de Meteorologia da Emparn, é referente aos meses de junho, julho e agosto de 2024. A análise não exclui, no entanto, a possibilidade de ocorrerem pancadas de chuvas significativas em alguns momentos na região oeste do estado.

A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) concluiu nesta sexta-feira (24) a análise das condições de chuvas e previsão para os meses de junho, julho e agosto de 2024 para o Rio Grande do Norte.

De acordo com a Unidade Instrumental de Meteorologia da Emparn, as condições de chuvas devem variar entre normal a acima da média histórica para as regiões Leste e Agreste do estado.

Quanto às regiões Central e Oeste, que nesse período começa o período de estiagem, as chuvas devem ocorrer em índices próximos à normalidade, podendo em alguns momentos ocorrer pancadas de chuvas significativas. Segundo o serviço de meteorologia da Emparn, as condições oceânicas e da circulação atmosféricas são determinantes.

No oceano Atlântico, as águas superficiais na bacia tropical continuam mais quentes que o normal, mantendo as condições favoráveis à ocorrência de chuvas com intensidade moderadas a fortes para esse período em toda a faixa litorânea do Nordeste — deste o sul do estado da Bahia até o litoral norte do Rio Grande do Norte.

As temperaturas, de acordo com o meteorologista Gilmar Bristot, continuarão apresentando valores acima do normal, com a máxima variando de 290C a 310C e a mínima entre 200C a 240C. No interior do estado, a temperatura máxima deve variar entre 330C a 350C e a mínima entre 180C a 220C nas regiões serranas.

Em maio

As chuvas observadas até o momento, durante o mês de maio no Rio Grande do Norte, apresentaram valores abaixo do normal devido principalmente à presença de um bloqueio atmosférico que se instalou durante grande parte do mês sobre a parte central a América do Sul, de acordo com o meteorologista Gilmar Bristot, impedindo a passagem de sistemas frontais e forçando o deslocamento da Zona de Convergência Intertropical para o norte. Parâmetros que, segundo a Emparn, provocam a redução das instabilidades sobre a região. Foram observados alguns eventos com chuvas fortes nas regiões do Oeste, no município de Campo Grande e no Litoral Leste, região da Grande Natal.

As regiões Central e Agreste do Rio Grande do Norte registraram, em maio, chuvas abaixo do esperado para o período (até 24 de maio), com 29,4% e 31,5%, respectivamente.