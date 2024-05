Pingo terá 1.429 agentes de segurança, 95 câmeras, sendo 22 de reconhecimento facial

Esta semana, o prefeito Allyson Bezerra esteve visitando as principais autoridades públicas na capital do Rio Grande do Norte entregando pessoalmente o convite para participarem do MCJ2024. Em Mossoró, o gestor sentou com as autoridades de segurança para conhecer os detalhes do trabalho que será feito para garantir a tranquilidade da abertura do MCJ 2024.

Em Natal, o prefeito Allyson Bezerra foi de gabinete em gabinete convidando as autoridades pessoalmente para prestigiar o Mossoró Cidade Junina 2024. Em Mossoró, nesta sexta-feira, o gestor cuida de cada detalhe do evento com auxílio de seus secretários. Nesta sexta-feira, o coronel Walmare Costa, Secretário de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, e o prefeito Allyson definiram que serão empregados 1.429 agentes de segurança, 92 câmeras de segurança, sendo que 22 de reconhecimento facial no Pingo da Mei Dia, abertura oficial do MCJ 2024.

Walmare Costa explicou ao prefeito Allyson que, seguindo os exemplos de sucesso do trabalho de segurança empregado em 2023 e 2022, neste ano de 2024 as forças de segurança que trabalharão de forma integrada no São João mais cultural do Brasil. Enquanto as forças de segurança que atuam nas rodovias, revistam carros nos acesso, dentro da cidade e nos eventos, o patrulhamento será reforçado, inclusive com emprego de tecnologia de ponta, como câmeras e tecnologias com banco de dados para identificar as pessoas.

Os agentes de segurança pública e privada atuarão ao longo do percurso do “Pingo da Mei Dia”, que este ano foi ampliado, assim como também foram ampliados os acessos ao evento, somando 10 entradas e saídas. Além disso, o sistema de videomonitoramento também será incrementado, com 95 câmeras, sendo 22 de reconhecimento facial.

“Um evento seguro, para que o folião participe com muita tranquilidade. A população pode contar com nossas equipes de segurança, pois vamos estar presentes em todo o evento, de forma integrada, tudo isso para melhor atender o cidadão”, destacou Walmary Costa, secretário municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito.

Uma das novidades deste ano é a participação do Itep, que chegará ao evento com laboratório para identificar substâncias entorpecentes. Já a Polícia Penal do RN estará mais uma vez integrada ao trabalho realizado no “Mossoró Cidade Junina”, inclusive por meio do Grupo Penitenciário de Operações com Cães (GPOC), que fará uma varredura no percurso do “Pingo” e do polo Estação das Artes antes do início dos eventos.

O esquema de segurança do “Mossoró Cidade Junina” 2024 conta com a participação da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal (GCM), Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil, 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv), Polícia Penal do Rio Grande do Norte, Agentes Municipais de Trânsito, Orientadores de Trânsito, Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), Bombeiros Civis, Brigadistas e Segurança Privada.

O “Mossoró Cidade Junina” 2024 acontece de 1º a 29 de junho, em diferentes polos, como o “Arraiá do Povo”, “Arena das Quadrilhas”, “São João”, “Poeta Antônio Francisco”, “Cidadela” e “Estação das Artes Elizeu Ventania”.