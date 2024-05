Governo anuncia R$ 128 milhões para restaurar principais corredores turísticos

Na ótica do Governo, os principais turísticos do Rio Grande do Norte parte do municipio de Macau. As demais cidades beneficiadas estão os acessos na região Seridó, outros na região de Mato Grande e muito exigente com a questão viral .

Com foco na melhoria dos principais corredores turísticos do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra assinou nesta sexta-feira (24), na sede da Prefeitura de Goianinha, a ordem de serviço para restauração de 242,9 quilômetros de estradas, o que representa um investimento de R$ 128 milhões em obras rodoviárias.

Segundo a governadora Fátima Bezerra, a recuperação das rodovias não só reforça a infraestrutura viária, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico estadual, ao melhorar a experiência dos turistas no acesso aos principais destinos turísticos potiguares.

“A estrada é para as pessoas. Tem uma vocação que é para promover o desenvolvimento econômico, integrando as comunidades, integrando as regiões, e no caso aqui da região do litoral, tem uma característica muito especial que é a vocação para o turismo”, diz Fátima Bezerra.

Gustavo Coelho, secretário estadual da Infraestrutura, esclarece que a governadora já assinou o lote 1, e as obras já começaram. O lote 2 também foi assinado, e hoje foi assinado o lote 3, em Goianinha. Segundo o secretário, este lote corresponde à faixa do litoral e agreste do estado do Rio Grande do Norte, cobrindo três distritos rodoviários: o Distrito 3, com sede em João Câmara; o Distrito 4, com sede em Nova Cruz; e o Distrito 5, com sede em Natal. Serão recuperados aproximadamente 243 quilômetros de via.

“Temos diversos trechos que atendem ao turismo, como Goianinha até a Praia da Pipa, a BR-101 até São Miguel do Gostoso, e de Passa e Fica até São Bento. Diversos trechos vão melhorar o acesso aos destinos turísticos no litoral leste do estado”, explica Coelho, evidenciando que a missão da secretaria de Infraestrutura é aplicar os recursos do Programa de Equilíbrio Fiscal “que muito bravamente a governadora conseguiu angariar. Sabemos das dificuldades que temos enfrentado, mas certamente agora estamos dando partida à recuperação do nosso sistema rodoviário estadual”, finaliza.

“Nesse lote 3 são 243 quilômetros que, somados ao lote 1 e ao lote 2, só nessa primeira etapa, nós vamos recuperar quase 800 quilômetros, fazendo o investimento da ordem de R$ 428 milhões. Não é pouca coisa, se você considerar que há 20, 30, 40 anos não se fazia um investimento desse porte. Aliás, eu ouso afirmar que é o maior investimento já feito na recuperação das estradas do Rio Grande do Norte, e nós não vamos parar por aqui”, declara a governadora Fátima Bezerra, agradecendo o apoio do Governo Federal.

Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN), uma das obras contempladas é a recuperação da RN-003, a estrada da Pipa. O trecho é essencial para o acesso à praia de Pipa, um dos destinos turísticos mais famosos do estado.

“A obra vai beneficiar as duas cidades, Goianinha e Tibau do Sul, para toda a rota turística. Isso é investimento na parte social e na parte econômica”, diz a prefeita de Goianinha, Nira Galvão.

Outro destaque é a restauração da RN 221, que conecta a BR 101 a São Miguel do Gostoso. Com 15,9 km de extensão, a restauração vai permitir melhor acesso à região de São Miguel do Gostoso, destino conhecido pelas belas praias e ventos propícios para esportes náuticos.

No IV Distrito Rodoviário, que abrange o município de Nova Cruz, as obras incluem rodovias como a RN-120 (10 km), a RN-063 (19 km) e a RN-317 (21 km).

Além disso, as melhorias também beneficiam o tráfego entre os municípios da Baixa Verde potiguar, com a restauração da RN-051 (entre a BR-406 e o município Poço Branco) e a RN-403, em Macau, que vai melhorar o trecho entre as comunidades barreiros e Diego Lopes, que também é um importante corredor turístico do Litoral Norte potiguar.

No V Distrito Rodoviário, que contempla a Região Metropolitana, o projeto de restauração abrange importantes rodovias que facilitam o acesso às praias do litoral Sul, como a RN-063, que percorre 19 quilômetros no município de Nísia Floresta até alcançar a praia de Barra de Tabatinga.

As obras também incluem a RN-312 (Macaíba - Igreja Nova), com 12 km. Além disso, a rodovia de acesso entre a BR 101 e a região de Maracajaú, com 8 km, vai receber melhoria asfáltica.

Presente na solenidade em Goianinha, Antônio Neto, presidente da ABAV/RN, destacou a importância da obra para o turismo do estado. "Ficamos quase 30 anos esperando a obra dessa magnitude. Agradeço o esforço do governo estado, da governabilidade, em entender a importância desses caminhos do turismo, e estamos falando de conectar mar, serra, sertão, isso é a interiorização do turismo”, diz.

“É uma obra muito importante, não só para o turismo, mas para toda a população. O turismo é essa máquina que abrange todos os negócios, então quero agradecer à governadora, à Natécia e à Gustavo – a todos que colaboraram para que pudéssemos ter essas novas vias”, afirma Deca Bolonha, representante do Sindetur (Sindicato das Empresas de Turismo do RN).

Atualmente, o Rio Grande do Norte conta com três lotes de projetos de restauração viária em curso. No último dia 9 de maio, houve a assinatura da segunda ordem de serviço para recuperação de estradas. Nesta etapa, os serviços abrangem mais de 300 quilômetros de rodovias.

A primeira ordem de serviço foi para o Lote 1, totalizando 210 quilômetros, nos distritos de Mossoró e Pau dos Ferros, foi assinada em 3 de maio. O terceiro lote tem 242,9 quilômetros.

Financiado por recursos da primeira parcela do empréstimo no âmbito do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), no valor de R$ 428 milhões, o programa de restauração de rodovias contempla quase 800 quilômetros de estradas nos sete distritos rodoviários do Estado.

Além dos já citados, participaram da solenidade: o deputado federal Fernando Mineiro, os deputados estaduais Kleber Rodrigues, Ubaldo Fernandes e Francisco Medeiros. Os secretários de Estado Iris Oliveira (Sethas), Coronel Araújo (Sesed), o presidente da Emprotur, Raoni Fernandes; o secretário-adjunto da SEAD, Iranildo Germano dos Santos; prefeitos e vice-prefeitos das cidades contempladas.