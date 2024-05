A Rainha Garba, que produz incríveis 71 litros de leite por dia

Garba FIV Affu é de raça nobre. É cria do touro Sansão com a vaca Bandeira, campeã três vezes em competições de nível mundial da raça Gir Leiteiro. Segue os passos da mãe, tendo vencido no início deste mês o torneio da raça Gir Leiteiro de Uberaba, Minas Gerais-MG. Pertence ao grupo Saia Rodada e recebe os cuidados de rainha de Otávio Perroni, na Fazenda Timbaúba, de propriedade do jovem empresário Givago Barreto Alves, de Caraúbas-RN. No torneio, Garba produziu mais de 215 litros de leite em apenas 3 dias.

É do Rebanho Saia Rodada, da Fazenda Timbaúda, de Caraúbas-RN, a vaca que mais produz leite do mundo. Garba FIV Affu, filha das rezes Sansão e Bandeira, venceu o maior torneio da raça Gir Leiteiro do mundo, realizado de 27 de abril a 5 maio, no Parque Fernando Costa, município de Uberaba, Estado de Minas Gerais (MG).

Na competição, Garba, sob os cuidados do preparador Otávio Perroni, produziu 71,87 kg de leite/média ao dia, superando 59 rezes concorrentes de rebanhos de várias partes do Brasil e até de outros países. Sua concorrente mais forte, chegou a produzir 65kg de leite/média/dia

Garba pertence ao empresário Paulo Givago Barreto Alves, de 28 anos, que é um dos três sócios da Banda Saia Rodada e do rebanho de mesmo nome, de Caraúbas. Barreto recebeu a reportagem do MOSSORÓ HOJE nesta quinta-feira, dia 23 de maio, na Fazenda Timbaúba, para conhecer melhor a história da vaca que produz incrivelmente 70 litros de leite ao dia.

O acesso à fazenda, seguindo de Mossoró, é pela RN 117, que está em obras. Após cerca de 15 quilômetros da cidade de Caraúbas, está a porteira de acesso à Fazenda Timbaúba. Ao passar pela porteira, a impressão que se tem é que adentramos em outro mundo, o mundo em que vivo o Rebanho Saia Rodada, de bois e ovelhas de raça, sob os cuidados de especialistas.

São mais ou menos 300 cabeças de boi de raça, inclusive algumas rezes extremamente valiosas, mas nada que se aproxime da rainha Garba Fiv Affu, que é filha de Sansão e a campeão mundial três vezes em produção de leite de nome Bandeira.

Além do rebanho bovino, Givago Barreto também cria cerca de 300 cabeças de ovelhas e carneiros da raça Santa Ynez, na Fazenda Timbaúba.

O jovem pecuarista indicou o preparador Otávio Perrone, que foi contratado em Minas Gerais exclusivamente para cuidar de Garbas. Ele disse que existe uma equipe de especialistas dedicados 24 horas por dia para cuidar do Rebanho Saia Rodada, com atenção especial voltada para a rainha Garba, responsável por trazer para o Nordeste o título de maior produtora de leite da raça Gir Leiteiro do mundo.

Quando perguntado o valor de mercado da rainha Garba, o pecuarista Givago Barreto desconversa. Avisa que tem um leilão do Rebanho Saia Rodada previsto para o próximo mês de julho, em transmissão pelo YouTube da Fazenda, mas sem a presença de Garba. Talvez os descentes Garba é que sejam levados a leilão. A Rainha, do que depender de Givago, ao que tudo indique, fica em seu trono na Fazenda Timbaúba, de Caraúbas.