MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 27/05/2024

MOSSORO

Prefeitura de Mossoró é a primeira do País a reunir condições técnicas, reconhecidas pelo Ministério da Agricultura, para certificar entidade de beneficiamento de origem vegetal

Agroindústria familiar do Assentamento Favela, de Mossoró, é a primeira a receber certificado para fornecer polpa de fruta a qualquer supermercado do País

Pingo da Mei Dia terá 1.429 agentes de segurança, 95 câmeras, sendo 22 de reconhecimento facial

Festival de Quadrilhas Juninas reunirá mais de 130 apresentações na Arena Deodete Dias, que recebe os últimos retoques para receber as primeiras apresentações

Rede hoteleira de Mossoró registra mais de 90% de ocupação para o Pingo da Mei Dia; gerentes comentam ocupação neste período

IDECAN divulga resultado definitivo das provas objetivas do concurso da UERN, que teve polêmica nas provas aplicadas na UNP

ESTADO

Totalmente aberto, desvio da BR 304 em Lajes pode ser percorrido em 32 segundos; DNIT ainda não tem data prevista para iniciar a reconstrução da ponte

Governo anuncia R$ 128 milhões para restaurar principais corredores turísticos e moradores usam cimento e briga para fechar os buracos do acesso ao Distrito de Soledade, em Apodi

Estado institui projeto Educação Trânsito na Escola, buscando reduzir índice de acidentes, especialmente com motos no Rio Grande do Norte

A Rainha Garba, que produz incríveis 71 litros de leite por dia, em Caraúbas-RN

Prefeitura inicia instalação de 33 estátuas na ladeira iluminadas no acesso ao Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, na Serra do Lima; obra será inaugurada em julho

Senador Styvenson anuncia que Centro de Diagnóstico em Currais Novos será inaugurado em julho que vem

POLÍCIA

Irmãos são atropelados na BR 110 enquanto pedalavam por veículo desconhecido; um morreu

MPRN de denuncia sete investigados por lavagem de dinheiro usando salões de beleza no RN

Dois suspeitos de tráfico de drogas pesos em Areia Branca

Assaltantes morrem em confronto com a PM após assaltarem casa Lotérica em Alexandria

Delegado indicia assassino de Fabiana Veras, de Assu, por homicídio triplamente qualificado

Adolescente é apreendido com arma de fogo em uma escola do Liberdade

Dona de casa é morta pelo cunhado devido a brincadeira de criança; ITEP registrou assassinato também em Pau Branco, que fica perto da Maisa, e na cidade de Governador Dix Sept Rosado

Casal é vítima de fake news muito grave em Mossoró

Caso Luan: Familiares e amigos fazem protesto pedindo por justiça

NACIONAL

Tribunal da ONU ordena que Israel suspenda ataques a campos de refugiados em Rafah, ao sul de Gaza; Governo de Israel diz que tem direito de se defender e explore campo de refugiados, matando queimado dezenas de mulheres e crianças

Lula volta a pedir fim dos bombardeios na Palestina, fim do massacre de palestinos

Imposto de renda deve ser declarado até esta sexta-feira, dia 31. Após esta data, só pagando multa

Mariele Franco precisava sair do caminho, diz delator Roni Lessa, que matou a vereadora e o motorista Anderson Gomes; Assassino seria compensado em R$ 100 milhões

PF prende no Perú traficante condenado a 32 anos no Rio Grande do Norte e procurado, também, no Estado da Paraíba; Criminoso havia fugido da Cadeia do RN em 2008 e escapado explodindo presídio em João Pessoa em 2018