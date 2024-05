UFERSA recepciona 1.449 novos alunos nos campis de Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros

A reitora, professora Ludimilla Oliveira, fez questão de receber os os 1.449 ingressantes no Semestre Letivo 2024.1 da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) para dar as boas vindas. A reitora desejou compromisso e êxito na jornada dos discentes ingressantes. “Aqui muitos professores são ex-alunos que optaram em continuar a jornada trabalhando em prol do crescimento institucional”, exemplificou, acrescentando que um dia “todos vocês vão sentir orgulho de ter passado pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido”, pontuou.

O dia foi de muitas expectativas para os 1.449 ingressantes no Semestre Letivo 2024.1 da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa). No Campus Mossoró, a recepção aconteceu a partir das 8 horas da manhã, no Auditório Amâncio Ramalho. Na ocasião, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer as principais pró-reitorias, assistiram vídeos sobre o funcionamento da Universidade, da Residência Universitária e da Biblioteca Central Orlando Teixeira. As apresentações foram feira pelos titulares ou adjuntos das respectivas pastas.

A reitora da Ufersa, professora Ludimilla Oliveira, fez questão de receber os novos estudantes para dar as boas vindas. A reitora desejou compromisso e êxito na jornada dos discentes ingressantes. “Aqui muitos professores são ex-alunos que optaram em continuar a jornada trabalhando em prol do crescimento institucional”, exemplificou, acrescentando que um dia “todos vocês vão sentir orgulho de ter passado pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido”, pontuou.

A professora também aconselhou aos novatos a não pararem nas primeiras dificuldades. “Vocês estão numa universidade que é do semiárido brasileiro. Somos grandes. Temos uma história com profissionais e egressos brilhantes. Vocês estão no melhor curso que poderiam estar. Que cada um tenha a fé e a disposição para vencer. Peço que não parem na primeira dificuldade, não desistam dos sonhos e objetivos, pois todos vocês são capazes de concluir a graduação superior”, aconselhou a reitora Ludimilla Oliveira, ao agradecer pelos estudantes terem escolhido a Ufersa..

Os planos de Sabrina não se limitam às salas de aulas. A estudante deixou evidente o seu objetivo de se destacar nos estudos e conquistar um espaço em sua área profissional. Nesse percurso, ajudar, cuidar e repassar o seu conhecimento adquirido na Ufersa estão entre os seus propósitos, visando mudar o mundo ao seu redor através de pequenas ações.

Já Ashley Santos, ingressante do curso de Ciência e Tecnologia, destaca que espera presenciar uma colaboração entre os discentes, docentes e a gestão da Ufersa, onde todos trabalhem juntos para alcançar um maior desenvolvimento.

AULA MAGNA – A recepção aos novatos terá como ponto alto a Aula Magna que será ministrada pela professora Nathália Domingos, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na terça-feira, 28, a partir das 19, no Auditório Amâncio Ramalho. Na ocasião, a professora Nathália Domingos, vai abordar o tema: O papel estratégico das universidades na promoção da inovação: uma jornada pela experiência da UFMG.