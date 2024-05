MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 28/05/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORO

Governadora Fátima Bezerra desembarca nesta terça em Mossoró para visitar obras de restauração das rodovias de acesso a Governador Dix Sept Rosado e Baraúna

Prefeito Allyson Bezerra inicia vigésima obra física de reestruturação dos serviços de saúde de Mossoró; já são quinze UBSs, uma policlínica e 4 Caps em obras

UFERSA recepciona 1.449 novos alunos nesta segunda-feira em seus quatro campis instalados em Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros

Prefeitura divulga programação de artistas regionais do MCJ 2024 nesta quarta-feira em evento no Hotel Thermas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana define quase ruas serão fechadas e quais são as alternativas durante o ‘Pingo da Mei Dia’

Pingo da Mei Dia terá pontos de atendimento de saúde em tendas e também nove ambulâncias do SAMU à disposição do público

Mossoró inicia Vacinação contra Poliomielite para crianças menores de 5 anos em todas as UBS’s

Procon fiscaliza postos de combustíveis em Mossoró; pelo menos 5 já foram autuados

ESTADO

Servidores da Fundase vão realizar parada de advertência na próxima quarta

Dez mulheres de Mossoró e Assú participam de capacitação para cisterneiras

POLÍCIA

Alan Bam Bam da Lanchonete é morto a tiros no bairro Belo Horizonte, em Mossoró

Divisão de Homicídios descobre quem matou menor no Planalto 13 de Maio e prende o suspeito com ordem judicial em Mossoró

DesFarsa: Operação do MP sobre Central de Fake News no RN tem nova busca e apreensão

Mulher é presa pelo crime de tortura por espancar a própria filha de apenas 2 anos

Preso de justiça é assassinado enquanto recarregava tonozeleira eletrônica, em Itaú

Cão Dragon, da PCRN, morre após ser atacado por enxame de abelhas

NACIONAL

Chuvas no Rio Grande do Sul destruiu mais de 200 mil carros, deixando prejuízo neste setor de 8 bilhões.

Governo Federal autoriza 6,7 bilhões para importar arroz, que será vendido a 4 reais o quilo

Ministro Renan Filho diz que todas as estradas do Rio Grande do Sul vão está liberadas em 20 dias

Deslizamento soterra mais de 2 mil pessoas em Papua – Nova Guiné