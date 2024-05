Com 50 procedimentos por mês, Prefeitura de Mossoró avança com a oferta de cirurgias oftalmológicas

Os mutirões de cirurgias oftalmológicas são realizadas com objetivo de zerar a fila de espera. Uma meta que vem sendo alcançada dia após dia com a soma de esforços das equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e seus parceiros. São cerca de 50 procedimentos são realizados por dia, incluindo cirurgias de catarata. O paciente que necessita do serviço dá entrada na documentação na Secretaria Municipal de Saúde. As equipes realizam a marcação das consultas, exames e cirurgias, ecaminhando o paciente para o hospital.

"Estamos em mais um dia de mutirão no município de Mossoró. Desde que nós chegamos à secretaria, nós iniciamos esses mutirões para zerar as filas e já zeramos a fila. Neste mês, estamos chamando a população de Mossoró, aquelas pessoas que aguardam um procedimento oftalmológico para procurar a Secretaria Municipal de Saúde e realizar sua cirurgia, seu procedimento para estar conseguindo ter sua visão renovada. São pessoas que fazem o procedimento em um olho, depois são chamadas para fazer o outro olho, de acordo com a avaliação do médico. Nós encontramos pessoas aqui que realizaram o primeiro olho há 18 dias e já estão aqui para realizar o procedimento no segundo olho", explicou a Secretaria Municipal de Saúde, Morgana Dantas.





A aposentada Zilda Leite é uma das pacientes beneficiadas com o serviço. Em pouco tempo, realizou os procedimentos que representam mais qualidade para a sua vida.





"Eu gostei, porque não demorou muito e eu já retornei. Rapidamente me ligaram e eu estou aqui para fazer a cirurgia, Graças a Deus. Foi tudo bem na primeira cirurgia e Graças a Deus deu certo. Agora eu quero fazer do outro que já é hoje", contou a paciente.





Para Antônio Silvino, motorista, passar pelo procedimento cirúrgico mudou para melhor sua vida. Com mais saúde na visão, ele elenca dificuldades enfrentadas no passado e o presente de conquistas. "Eu já estava sentindo muita dificuldade pra ver, para dirigir. Até quando eu ia renovar a carteira eu dava trabalho. Aí um colega me informou que aqui na HGO por meio da Prefeitura faz todo o procedimento. Eu fiz a consulta e fui Secretaria de Saúde para dar entrada no processo da cirurgia. Eu fiz o primeiro olho e estou sentindo bem, clareou muito a visão. Agora vou fazer o esquerdo para melhorar mais. Já melhorou bastante com a cirurgia. Antes, tinha dificuldade de dizer as letras que estavam distantes ou pequenas. Hoje, melhorou bastante", disse.





E ainda acrescenta: "Eu já disse a algumas pessoas que quem tiver condição de fazer e tem vontade de fazer, procure realizar o quanto antes. É muito bom, melhora muito a nossa saúde. Muito obrigado a todos", declarou.





"A cirurgia de catarata é a maior causa de cegueira reversível que nós temos na humanidade. É possível revertê-la, mesmo a pessoa cega, com a realização da cirurgia. Nós tínhamos uma fila triste, uma fila que levava seis meses para conseguir uma vaga. Mas a Prefeitura encaminhou as vagas necessárias para realizar as cirurgias aqui para o HGO. Você que tem a catarata, que venha, procure a Secretaria de Saúde. Nós estamos empenhados com o objetivo de zerar a fila de cirurgias de catarata", pontuou Tiano Vasconcelos, médico oftalmologista.





O paciente que necessita do serviço dá entrada na documentação na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no Centro Administrativo da Cidadania Pref. Alcides Belo, no bairro Aeroporto. As equipes realizam a marcação das consultas, exames e cirurgias, ecaminhando o paciente para o hospital.