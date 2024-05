Fátima visita obras de recuperação da RN 117, entre Governador e Mossoró. Com 34 km de extensão, o trecho é o primeiro a ser iniciado entre os 33 licitados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN/RN) no Programa de Restauração de Rodovias. A governadora Fátima Bezerra enalteceu o andamento das obras e disse que a obra tem a vocação de promover o desenvolvimento econômico da região contemplada. “Não é numa região qualquer, toda essa região movimenta grande parte da economia do Rio Grande do Norte. Ela tem uma influência do ponto de vista da geopolítica econômica do Estado. Afinal de contas, é em Mossoró, Baraúna, que estão o petróleo, o gás, a fruticultura e o turismo”, disse ela.

A governadora Fátima Bezerra vistoriou na manhã desta terça-feira (28) as obras de recuperação da RN 117, entre Governador Dix-sept Rosado e Mossoró.

Com 34 km de extensão, o trecho é o primeiro a ser iniciado entre os 33 licitados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN/RN) no Programa de Restauração de Rodovias.

A governadora Fátima Bezerra enalteceu o andamento das obras e disse que a obra tem a vocação de promover o desenvolvimento econômico da região contemplada.

“Quero parabenizar o povo de Governador Dix-sept Rosado, de Mossoró, de Baraúna, Tibau, Grossos e de toda essa região, porque isso aqui é uma conquista da cidadania. Isso aqui é uma conquista muito importante para a população, porque a estrada, em primeiro lugar, é para zelar pela vida das pessoas, pela segurança, pelo trânsito, pelo tráfego, é bem-estar e desenvolvimento econômico. Nós estamos aqui, não é numa região qualquer, toda essa região movimenta grande parte da economia do Rio Grande do Norte. Ela tem uma influência do ponto de vista da geopolítica econômica do Estado. Afinal de contas, é em Mossoró, Baraúna, que estão o petróleo, o gás, a fruticultura e o turismo”, concluiu.

Segundo o secretário da Infraestrutura, Gustavo Coelho, as obras devem ser concluídas nos próximos dois ou três meses.

“Estamos na recuperação do primeiro trecho do primeiro lote. A RN 117, que conecta Mossoró a Governador Dix-sept Rosado, está com obras bastante adiantadas. Os serviços preliminares dos primeiros 5 km já estão em fase de conclusão. Iremos iniciar agora a recuperação de alguns trechos, a restauração e a pavimentação. O investimento é de R$ 21.570.000,00 e esperamos que em 60 ou 90 dias esta rodovia esteja absolutamente pronta”, pontuou.

Ao todo, 210,5 km estão sendo contemplados neste primeiro lote, totalizando aproximadamente 800 km nos sete distritos rodoviários do Estado, com investimentos de R$ 428 milhões, financiados pela primeira parcela do empréstimo no âmbito do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF).

As visitas fazem parte de uma extensa agenda que a gestora está cumprindo na região até o próximo sábado (1º). A agenda inclui ainda o canteiro de obras de recuperação da RN 015, na tarde de hoje, em Baraúna.

Amanhã, 29, Fátima visita às obras da nova sede do Corpo de Bombeiros Militar, em Pau dos Ferros, além da recuperação da RN 177, trecho entre Pau dos Ferros e São Miguel. Em seguida, vai a Campo Grande, onde vistoria as obras do IERN.

Ainda nesta terça-feira (28), a comitiva do Governo do Estado visita o canteiro de obras da RN 015, em Baraúna, também parte do lote 1 do Programa de Restauração de Rodovias, com trecho de 41 km.

Acompanharam a governadora na visita Gustavo Coelho, secretário de Infraestrutura; Natécia Nunes, diretora de Obras e Operações do Departamento de Estradas e Rodagens (DER); Ivanilson Maia, secretário-adjunto do Gabinete Civil do Governo do Estado; Iranildo Germano, secretário-adjunto de Administração; Benaldo Medeiros, assessor especial do Governo; Emerson Linhares, diretor da 1ª Ciretran, unidade do Detran/RN em Mossoró; a deputada estadual Isolda Dantas; o deputado Dr. Bernardo; a vereadora Marleide Cunha; a ex-vereadora e deputada Larissa Rosado; e a ex-prefeita de Mossoró, Fafá Rosado. Também estiveram presentes os ex-vereadores, Vandinho, Neto da Pedra e Zineuda Macedo, além dos vereadores Mundinho Roseno, da ex-prefeita Lanice Ferreira e do ex-prefeito Antonio Bolota, de Governador Dix-sept Rosado também acompanharam a vistoria.

CONFIRA AS OBRAS DO LOTE 1 DO PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS

1º Distrito Rodoviário – Mossoró

RN-015 – trecho Mossoró/Baraúna, 44 quilômetros

RN-117 – trecho Mossoró/Governador Dix-sept Rosado, 34 km

Acesso rodoviário Tibau/Grossos, 17,52 quilômetros.

6º Distrito Rodoviário – Pau dos Ferros

RN-079 – trecho BR-405/Marcelino Vieira, 38,0 km

RN-177 – trecho BR-405/Rodolfo Fernandes, 11,0 km

RN-177 – trecho Viçosa/Portalegre, 8,0 km

RN-177 – trecho Francisco Dantas/BR-226 Pau Ferros 8,0 km

RN-177 – trecho Pau dos Ferros/Encanto/São Miguel, 41 km

RN-177 – São Miguel/Coronel João Pessoa, 9,0 km