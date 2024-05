Comércio de Mossoró registra boa movimentação com a aproximação do MCJ. Nesta quarta-feira (29) a reportagem do MOSSORÓ HOJE foi ao Centro da cidade conferir como está a movimentação no comércio, a poucos dias da abertura do Mossoró Cidade Junina 2024. Os comerciantes afirmaram que desde a segunda-feira (27) as lojas vêm registrando um aumento considerável no fluxo de clientes.